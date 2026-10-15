Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Prabanga stebinantis Dončičius pademonstravo vieną rečiausių automobilių pasaulyje

2026-10-15 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 22:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Los Andželo „Lakers“ žvaigždė Luka Dončičius ketvirtadienį dėmesio centre atsidūrė dar prieš žengdamas ant krepšinio parketo.

Dončičius | Organizatorių nuotr.

Los Andželo „Lakers“ žvaigždė Luka Dončičius ketvirtadienį dėmesio centre atsidūrė dar prieš žengdamas ant krepšinio parketo.

REKLAMA
0

27-erių slovėnas į komandos treniruotę atvyko itin retu „Bugatti Mistral“ automobiliu, kurio vertė siekia apie 5 mln. JAV dolerių.

Tai naujausias įspūdingos L. Dončičiaus automobilių kolekcijos pirkinys.

„Bugatti Mistral“ laikomas vienu išskirtiniausių automobilių pasaulyje. Prancūzijos gamintojas pagamino vos 99 šio modelio vienetus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, šiam automobiliui priklauso greičiausio serijinės gamybos atviro kėbulo automobilio rekordas – jis pasiekė net 454 km/val. greitį.

REKLAMA
REKLAMA

L. Dončičiaus garaže netrūksta ir kitų įspūdingų transporto priemonių.

Slovėno kolekcijoje yra „Koenigsegg Regera“, „Rimac Nevera“, „Lamborghini Urus“, „Ferrari 812 Superfast“, „Porsche 911 Turbo S“, „Mercedes-AMG G63 Brabus 800“ ir „Brabus Rocket 1000“.

REKLAMA

Krepšininkas taip pat turi „Apocalypse Hellfire 6x6“, kelis „Porsche“ bei „Audi“ modelius ir klasikinius automobilius, tarp kurių – 1967 metų „Ford Bronco“, 1968 metų „Chevrolet Camaro“ bei „Zastava 750“.

Praėjusį NBA sezoną L. Dončičius demonstravo įspūdingą sportinę formą.

Per 64 reguliariojo sezono rungtynes gynėjas vidutiniškai pelnė po 33,5 taško, atkovojo 7,7 kamuolio ir atliko 8,3 rezultatyvaus perdavimo.

REKLAMA
REKLAMA

Slovėnas pataikė 47,6 proc. metimų iš žaidimo ir 36,6 proc. tritaškių.

Už savo pasirodymą L. Dončičius buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį NBA penketą, o naudingiausio sezono žaidėjo rinkimuose užėmė ketvirtąją vietą.

„Lakers“ penktadienį, spalio 16 dieną, paskutiniame ikisezoniniame mače namuose susitiks su Denverio „Nuggets“.

Reguliarųjį NBA sezoną Los Andželo klubas pradės spalio 21 dieną, kai savo aikštėje priims „Golden State Warriors“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų