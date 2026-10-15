Prabanga stebinantis Dončičius pademonstravo vieną rečiausių automobilių pasaulyje

27-erių slovėnas į komandos treniruotę atvyko itin retu „Bugatti Mistral“ automobiliu, kurio vertė siekia apie 5 mln. JAV dolerių.
Tai naujausias įspūdingos L. Dončičiaus automobilių kolekcijos pirkinys.
„Bugatti Mistral“ laikomas vienu išskirtiniausių automobilių pasaulyje. Prancūzijos gamintojas pagamino vos 99 šio modelio vienetus.
Be to, šiam automobiliui priklauso greičiausio serijinės gamybos atviro kėbulo automobilio rekordas – jis pasiekė net 454 km/val. greitį.
Luka Doncic chegando pro treino do Lakers de BUGATTI https://t.co/ABzTzsgnJo— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) October 15, 2026
L. Dončičiaus garaže netrūksta ir kitų įspūdingų transporto priemonių.
Slovėno kolekcijoje yra „Koenigsegg Regera“, „Rimac Nevera“, „Lamborghini Urus“, „Ferrari 812 Superfast“, „Porsche 911 Turbo S“, „Mercedes-AMG G63 Brabus 800“ ir „Brabus Rocket 1000“.
Krepšininkas taip pat turi „Apocalypse Hellfire 6x6“, kelis „Porsche“ bei „Audi“ modelius ir klasikinius automobilius, tarp kurių – 1967 metų „Ford Bronco“, 1968 metų „Chevrolet Camaro“ bei „Zastava 750“.
Praėjusį NBA sezoną L. Dončičius demonstravo įspūdingą sportinę formą.
Per 64 reguliariojo sezono rungtynes gynėjas vidutiniškai pelnė po 33,5 taško, atkovojo 7,7 kamuolio ir atliko 8,3 rezultatyvaus perdavimo.
Slovėnas pataikė 47,6 proc. metimų iš žaidimo ir 36,6 proc. tritaškių.
Už savo pasirodymą L. Dončičius buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį NBA penketą, o naudingiausio sezono žaidėjo rinkimuose užėmė ketvirtąją vietą.
„Lakers“ penktadienį, spalio 16 dieną, paskutiniame ikisezoniniame mače namuose susitiks su Denverio „Nuggets“.
Reguliarųjį NBA sezoną Los Andželo klubas pradės spalio 21 dieną, kai savo aikštėje priims „Golden State Warriors“.
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