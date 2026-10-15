NBA vadovai išrinko favoritus: Wembanyama aplenkė Jokičių, dėmesio sulaukė ir Valančiūnas

25-ąjį kartą surengtoje apklausoje prancūzas pirmavo net 13-oje iš 48 kategorijų.
Praėjusio sezono NBA finalininkai „Spurs“ taip pat buvo įvardyti pagrindiniais pretendentais į 2027 metų čempionų titulą.
San Antonijaus ekipai balsą atidavė 50 proc. apklaustų vadovų, o Oklahomos „Thunder“ surinko 43 proc. balsų. Dėmesio sulaukė ir Niujorko „Knicks“ bei Filadelfijos „76ers“.
Palyginimui, praėjusiais metais net 80 proc. vadovų pagrindiniais favoritais laikė „Thunder“.
Dar ryškesnis V. Wembanyamos dominavimas užfiksuotas naudingiausio sezono žaidėjo rinkimuose.
Net 77 proc. generalinių vadybininkų mano, kad būtent prancūzas taps 2026–2027 metų NBA MVP.
Antroje vietoje liko Nikola Jokičius, surinkęs 10 proc. balsų, o trečias buvo Anthony Edwardsas su 7 proc. Taip pat balsų sulaukė Shai Gilgeousas-Alexanderis ir Jayson Tatum.
Praėjusiais metais šioje kategorijoje dominavo N. Jokičius, kuriam pirmenybę teikė 67 proc. vadovų.
V. Wembanyama praėjusį sezoną per 64 reguliariojo sezono rungtynes vidutiniškai pelnė po 25 taškus, atkovojo 11,5 kamuolio, atliko 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir blokavo 3,1 metimo.
Prancūzas buvo pripažintas geriausiai besiginančiu NBA žaidėju, pateko į pirmuosius simbolinius NBA ir geriausiai besiginančių žaidėjų penketus, o MVP rinkimuose užėmė trečiąją vietą.
„Spurs“ lyderis taip pat aplenkė N. Jokičių geriausio NBA rungtyniaujančio užsieniečio kategorijoje.
V. Wembanyama surinko 53 proc., o serbas – 47 proc. balsų. Prieš metus N. Jokičius šioje kategorijoje buvo nepralenkiamas su 93 proc. balsų.
Apklausoje dėmesio sulaukė ir Kauno „Žalgirio“ aukštaūgis Jonas Valančiūnas.
Geriausiu už NBA ribų rungtyniaujančiu užsieniečiu išrinktas Pirėjo „Olympiacos“ puolėjas Sasha Vezenkovas, surinkęs net 77 proc. balsų.
Po 14 metų NBA į Europą sugrįžęs J. Valančiūnas šioje kategorijoje užėmė antrąją vietą su 7 proc. balsų.
Balsų taip pat sulaukė Joaquimas Boumtje-Boumtje, Nikola Mirotičius, Jeanas Montero, Kendrickas Nunnas ir Edy Tavaresas.
Praėjusiais metais S. Vezenkovas šioje kategorijoje triumfavo surinkęs 44 proc. balsų.
2025–2026 metų Eurolygos sezone bulgaras per 39 rungtynes vidutiniškai pelnė po 19 taškų ir atkovojo 6,4 kamuolio.
Už tokį pasirodymą jis buvo apdovanotas Alphonso Fordo rezultatyviausio Eurolygos žaidėjo prizu ir antrą kartą karjeroje išrinktas naudingiausiu turnyro krepšininku.
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