Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA vadovai išrinko favoritus: Wembanyama aplenkė Jokičių, dėmesio sulaukė ir Valančiūnas

2026-10-15 17:53 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 17:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

NBA klubų generaliniai vadybininkai tradicinėje apklausoje išrinko artėjančio sezono favoritus, o didžiausio dėmesio sulaukė San Antonijaus „Spurs“ žvaigždė Victoras Wembanyama.

Valančiūnas | BNS nuotr.

NBA klubų generaliniai vadybininkai tradicinėje apklausoje išrinko artėjančio sezono favoritus, o didžiausio dėmesio sulaukė San Antonijaus „Spurs“ žvaigždė Victoras Wembanyama.

REKLAMA
0

25-ąjį kartą surengtoje apklausoje prancūzas pirmavo net 13-oje iš 48 kategorijų.

Praėjusio sezono NBA finalininkai „Spurs“ taip pat buvo įvardyti pagrindiniais pretendentais į 2027 metų čempionų titulą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

San Antonijaus ekipai balsą atidavė 50 proc. apklaustų vadovų, o Oklahomos „Thunder“ surinko 43 proc. balsų. Dėmesio sulaukė ir Niujorko „Knicks“ bei Filadelfijos „76ers“.

REKLAMA
REKLAMA

Palyginimui, praėjusiais metais net 80 proc. vadovų pagrindiniais favoritais laikė „Thunder“.

Dar ryškesnis V. Wembanyamos dominavimas užfiksuotas naudingiausio sezono žaidėjo rinkimuose.

Net 77 proc. generalinių vadybininkų mano, kad būtent prancūzas taps 2026–2027 metų NBA MVP.

Antroje vietoje liko Nikola Jokičius, surinkęs 10 proc. balsų, o trečias buvo Anthony Edwardsas su 7 proc. Taip pat balsų sulaukė Shai Gilgeousas-Alexanderis ir Jayson Tatum.

REKLAMA

Praėjusiais metais šioje kategorijoje dominavo N. Jokičius, kuriam pirmenybę teikė 67 proc. vadovų.

V. Wembanyama praėjusį sezoną per 64 reguliariojo sezono rungtynes vidutiniškai pelnė po 25 taškus, atkovojo 11,5 kamuolio, atliko 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir blokavo 3,1 metimo.

Prancūzas buvo pripažintas geriausiai besiginančiu NBA žaidėju, pateko į pirmuosius simbolinius NBA ir geriausiai besiginančių žaidėjų penketus, o MVP rinkimuose užėmė trečiąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

„Spurs“ lyderis taip pat aplenkė N. Jokičių geriausio NBA rungtyniaujančio užsieniečio kategorijoje.

V. Wembanyama surinko 53 proc., o serbas – 47 proc. balsų. Prieš metus N. Jokičius šioje kategorijoje buvo nepralenkiamas su 93 proc. balsų.

Apklausoje dėmesio sulaukė ir Kauno „Žalgirio“ aukštaūgis Jonas Valančiūnas.

Geriausiu už NBA ribų rungtyniaujančiu užsieniečiu išrinktas Pirėjo „Olympiacos“ puolėjas Sasha Vezenkovas, surinkęs net 77 proc. balsų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po 14 metų NBA į Europą sugrįžęs J. Valančiūnas šioje kategorijoje užėmė antrąją vietą su 7 proc. balsų.

Balsų taip pat sulaukė Joaquimas Boumtje-Boumtje, Nikola Mirotičius, Jeanas Montero, Kendrickas Nunnas ir Edy Tavaresas.

Praėjusiais metais S. Vezenkovas šioje kategorijoje triumfavo surinkęs 44 proc. balsų.

2025–2026 metų Eurolygos sezone bulgaras per 39 rungtynes vidutiniškai pelnė po 19 taškų ir atkovojo 6,4 kamuolio.

Už tokį pasirodymą jis buvo apdovanotas Alphonso Fordo rezultatyviausio Eurolygos žaidėjo prizu ir antrą kartą karjeroje išrinktas naudingiausiu turnyro krepšininku.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų