„Knicks“ sprendimas gali išstumti Townsą iš Niujorko

Tai ne itin teigiamai priėmė vienas iš lyderių Karlas-Anthony Townsas. Derybos tarp abiejų pusių jau buvo prasidėjusios.
Krepšininkas buvo sulaukęs ketverių metų ir 200 mln. JAV dolerių pasiūlymo iš Niujorko klubo. Nors aukštaūgis yra pasirengęs aukotis ir derėtis dėl algos, tačiau toks pasiūlymas nuo maksimalaus galimo kontrakto yra mažesnis 77 mln. dolerių.
Akivaizdu, kad K. Townsas nori didesnio atlygio, o „Knicks“ sprendimas galiausiai išvis stabdyti derybas žaidėjui netapo maloniu.
Pasirodė pranešimų, kad dėl krepšininko į kovą gali stoti Čikagos „Bulls“ ir Los Andželo „Clippers“ ekipos, jei šis nesudarys naujo kontrakto su „Knicks“.
Taip pat situaciją seka ir San Fransisko „Golden State Warriors“ bei Dalaso „Mavericks“ komandos.
30 metų 213 cm ūgio vidurio puolėjas į Niujorką atvyko 2024 metais, o šiemet tapo NBA čempionu.
Dabartinis K. Townso kontraktas galioja iki 2027 metų vasaros ir žaidėjo sprendimu gali būti pratęstas iki 2028 metų.
Praeitą sezoną aukštaūgis per vidutiniškai 31 minutę fiksavo 20,1 taško, 11,9 atkovoto kamuolio ir 3 rezultatyvių perdavimų vidurkius.
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