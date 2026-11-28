Šventiniame „Išsipildymo akcijos“ paramos koncerte TV3 generalinė direktorė L. Blaževičiūtė kartu su vedėja R. Šakalyte-Jakovleva kalbėjo apie šeimas, kurios išgyvena sunkumus, bei kuo ypatingas yra „Išsipildymo akcijos“ paramos koncertas.
TV3 generalinė direktorė L. Blaževičiūtė kreipėsi į lietuvius
R. Šakalytė-Jakovleva pradėjo pokalbį žodžiais: „Kaip gera, kai mes susivienijame ir galime padėti. Visi kartu mes kuriame stebuklus ir šį vakarą labai viliuosi, kad lygiai taip pat sukursime stebuklą naujiems „Išsipildymo akcijos“ herojams.“
Ji padovanojo TV3 Žiniasklaidos grupės generalinei direktorei L. Blaževičiūtei „Išsipildymo akcijos“ simbolį, meduolinį arkliuką. R. Šakalytė-Jakovleva paklausė L. Blaževičiūtės, ką ji norėtų pasakyti šeimoms, kurios išgyvena sunkumus, bet nedrįsta paprašyti pagalbos.
„Pirmiausia norisi stipriai apkabinti ir padėkoti tiems tėvams už jų neapsakomą stiprybę, už jų meilę, atsidavimą, kantrybę ir kasdienę kovą dėl savo vaikų. O šeimoms, kurios susiduria su sunkumais šiandien, noriu pasakyti: nebijokite priimti pagalbos“, – sakė ji.
Ji taip pat pridūrė, kad šios šeimos nėra vienos, o TV3 žiniasklaidos grupės paramos koncertas „Išsipildymo akcija“ bei Lietuvos žmonės yra tam, kad leistų šeimoms pasakyti: „Leiskite jums padėti, ir ne tik šį vakarą“.
„Man atrodo galimybė padėti yra pati nuostabiausia dovana ir sau“, – teigė ji.
„Išsipildymo akcija“ į namus atkeliauja su ypatingą prasmę turinčiais žodžiais
„Leiskite jums padėti“ – vos trys paprasti žodžiai, tačiau jie reiškia labai daug. Juose telpa rūpestis, atjauta ir pasiryžimas nepalikti kito žmogaus vieno. O ypač tuomet, kai jam reikalinga pagalba. Būtent tokie žodžiai šiemet lydės jau 24-ąjį kartą rengiamą didžiausią paramos projektą vaikams Lietuvoje – „Išsipildymo akciją“.
TV3 žiniasklaidos grupė ir ilgametis partneris SEB bankas jau šį šeštadienį kviečia į ypatingą gerumo šventę pajūryje, kuri šiemet sutaps ir su Palangos ledo čiuožyklos atidarymu. Ryškiausių šalies atlikėjų pasirodymai ir jautrios vaikų istorijos visą Lietuvą iš pajūrio suvienys dėl vieno tikslo – padėti tiems, kuriems mūsų pagalbos šiandien reikia labiausiai.
Šiemet „Išsipildymo akcija“ į Palangą ir kiekvieno iš mūsų namus atkeliauja su trimis ypatingą prasmę turinčiais žodžiais – „Leiskite jums padėti“.
Tai – žodžiai, skirti tiems, kurie iki švenčių dar labai nori atlikti paskutinį gerą darbą, tačiau ne visuomet žino, kokį. „Išsipildymo akcija“ – geriausias būdas tą padaryti. Juk tai, kas vienam iš mūsų tėra nedidelis gerumo gestas, kitam gali tapti ilgai laukto gyvenimo pokyčio pradžia.
Šiemet vienas gražiausių artėjančių švenčių laukimo vakarų vyksta vos už kelių žingsnių nuo jūros. Kartu su „Išsipildymo akcijos“ paramos koncertu, Palangos miesto savivaldybė ruošia ir dar vieną staigmeną. Jūratės ir Kastyčio skvere duris atvers ir išskirtinė žiemos pramoga – žiedo formos ledo čiuožykla „Palangos ledas“.
Šventiškai nušvitęs skveras, įspūdingas šviesų projektas, kalėdinis miestelis ir muzika sukurs ypatingą atmosferą tiek į Palangą atvykusiems žmonėms, tiek vakarą prie televizijos ekranų leisiantiems žiūrovams.
Tačiau svarbiausia, kad Palangos ledas šįkart taps ne tik žiemos pramogų, bet ir išskirtinių muzikinių pasirodymų erdve. O kartu – įžanga į „Išsipildymo akcijos“ startą.
Savo dainas mažiesiems paramos projekto herojams skirs tokios žvaigždės kaip grupė „Žemaitukai“, Marijus Mikutavičius, Merūnas Vitulskis, Iglė Bernotaitytė ir Tadas Juodsnukis, Silvester Belt, Ieva Narkutė, Gabrielius Vagelis,, „Sisters On Wire“ ir daugelis kitų. Be to, išgirsime ir ne vieną premjerą!
Tačiau net ir tai – ne vienintelė vakaro staigmena. Renginio vedėjais taps ne tik Mindaugas Stasiulis ir Renata Šakalytė-Jakovleva, bet ir vienas puikiai pažįstamas žmogus, kuris per tiek metų jau tapo neatskiriamas nuo „Išsipildymo akcijos“.
Jaukios šventės metu, kuri kasmet simbolizuoja ir prasidėjusį švenčių laukimą, žiūrovai šiemet išgirs 7 herojų istorijas. O įkvėpimo, kad šių vaikų gyvenimai gali pasikeisti, suteiks ankstesnių metų paramos projekto herojai. Tie, kurių likimai Lietuvos žmonių gerumo dėka šiandien jau kitokie.
Ir viskas dėl to, jog jau daugiau nei du dešimtmečius gyvuojanti „Išsipildymo akcija“ kasmet įrodo, kad net ir vienas nedidelis gerumo gestas, susijungęs su tūkstančiais kitų, gali pakeisti žmogaus gyvenimą.
Susivieniję mes jau ne kartą įrodėme, kad kartu darome stebuklus. Suteikiame galimybę vaikams žengti pirmuosius žingsnius, sulaukti ilgai lauktos operacijos ar įgyti daugiau savarankiškumo. O jų šeimoms padedame pajusti, kad net ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis jie nėra vieni. Pakartokime tą ir šiemet.
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR. Norintiems paaukoti daugiau: issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
„Išsipildymo akcijos“ paramos koncertas – jau šį šeštadienio vakarą, 19.30 val. tiesiogiai iš Palangos ir per TV3!
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