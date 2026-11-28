Rekonstruojant šias ugdymo įstaigas bus atnaujinti esami jų pastatai, pastatyti nauji priestatai, įrengtos papildomos mokymosi, bendrojo naudojimo ir sporto erdvės. Atnaujinamos mokyklos taip pat turės priedangas, o pastatai ir teritorija bus pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia, neregiams bei silpnaregiams.
„Šiuo metu Vilniuje statome ir atnaujiname daugiau mokyklų nei bet kada per pastaruosius dešimtmečius. Mums svarbu ne tik kurti naują švietimo infrastruktūrą augančiuose rajonuose, bet ir šiuolaikiniams poreikiams pritaikyti mokyklas, kuriose mokėsi ištisos vilniečių kartos. Po rekonstrukcijų šios mokyklos bus iš esmės atnaujintos, išplėstos ir savo kokybe bei galimybėmis niekuo nenusileis naujai statomoms“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Rekonstruojant Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos pradinio ugdymo filialą Blindžių gatvėje, bus atnaujintos ir sustiprintos esamos pastato konstrukcijos, virš jų iškils papildomi aukštai, o pastatas bus išplėstas naujais priestatais.
Mokykloje bus įrengta 16 klasių, biblioteka, renginių ir universali sporto salės, persirengimo patalpos, technologijų ir dailės kabinetai, „FabLab“ ir „ArtLab“ kūrybinės laboratorijos bei civilinės saugos priedanga.
Po rekonstrukcijos mokykloje galės mokytis 384 mokiniai vietoje 235. Projekto vertė siekia 16,37 mln. eurų.
„Vyturio“ pradinėje mokykloje bus išsaugoti trys esami mokyklos korpusai ir pastatyti keturi nauji priestatai, sujungsiantys esamus korpusus ir suteiksiantys papildomos šviesos klasėms. Naujose patalpose bus įrengta sporto salė, bendra renginių zona su amfiteatru ir papildomos klasės. Taip pat numatyta įrengti priedangą, krepšinio ir futbolo aikšteles bei žaidimų aikšteles.
Po rekonstrukcijos bendras mokyklos pastato plotas sieks apie 5,1 tūkst. kv. m. Darbų vertė – 12,6 mln. eurų.
Rekonstruojant Šeškinės pradinę mokyklą, bus išsaugota dalis esamų pastato korpusų. Juos papildys du nauji mokymo klasių ir sporto korpusai pietinėje bei rytinėje sklypo dalyse.
Pastate bus pakeistas erdvių išplanavimas, padidintos langų angos, kiekviena pirmojo aukšto klasė turės tiesioginį išėjimą į lauko terasą. Mokyklos teritorija bus suskirstyta į teminius pradžios, mokslo, sodo, sporto, ūkio ir transporto kiemus.
Po rekonstrukcijos bendras pastato plotas sieks apie 4,6 tūkst. kv. m, o mokykloje galės mokytis apie 384 mokiniai vietoje 300. Projekto vertė siekia 11,1 mln. eurų.
Visų trijų mokyklų atnaujinimo darbus planuojama užbaigti 2028 metais.
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