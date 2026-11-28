Šis sprendimas priimtas šeštadienį vykusio organizacijos XIX suvažiavimo metu, jame dalyvavo 59 delegatai.
Nuo 2025 metų LŽS vadovaujantis A. Antanaitis vienu svarbiausių kadencijos darbų įvardijo perėjimą prie naujo modelio, pagal kurį narių teisinė gynyba, kolektyvinės sutartys, projektai ir organizaciniai klausimai taps pačių skyrių atsakomybe.
Sąjungos pranešime nurodoma, jog pirmininkui ir jo pavaduotojams liks bendrieji organizacijos reikalai bei atstovavimas.
„Daug narių turinčiai organizacijai tai nelengvas perėjimas, nes buvo įprasta prie centralizuotos sistemos tiek organizacine prasme, tiek finansuojant renginius ar apmokant teisines išlaidas. Tai privedė LŽS prie tam tikrų finansinių sunkumų, o skyriai prarado paskatą patys ieškoti lėšų savo projektams ir organizacijos reikmėms“, – pranešime cituojamas A. Antanaitis.
„Esu įsitikinęs, kad naujasis modelis skatins vietines iniciatyvas ir aktyvesnį narių įsitraukimą į organizacijos veiklą“, – pridūrė jis.
Pagal patvirtintą valdymo modelį, LŽS išliks vieninga profesine sąjunga, tačiau jos veikla bus organizuojama konfederacijos principu, telkiant juridinio asmens statusą turinčius skyrius.
Iki šiol veikusias maždaug 40 narių tarybą ir 12 narių valdybą pakeis viena taryba. Ją sudarys skyrių vadovai bei keturi sąjungos pirmininko pavaduotojai, o vadovaus suvažiavime išrinktas pirmininkas.
Juridinio asmens statuso neturintys skyriai veiklą tęs kaip autonominiai tokį statusą turinčių skyrių padaliniai ir per juos dalyvaus valdant sąjungą. Pusė skyriuose surenkamo nario mokesčio liks jų reikmėms, kita pusė bus skiriama LŽS sekretoriatui.
Tarp kitų uždavinių naujasis pirmininkas nurodė finansų pertvarkymą, aktyvesnį dalyvavimą tarptautinių žurnalistų organizacijų veikloje ir Europos žurnalistų kongreso Vilniuje organizavimą 2027 metais.
Žurnalistas ir lituanistas A. Antanaitis yra vienas „Žinių radijo“ pradininkų, ilgametis jo laidų vedėjas, taip pat dirbo „Laisvojoje bangoje“, Vilniaus televizijoje ir 5 kanale.
2007–2017 metais jis ėjo LŽS pirmininko pavaduotojo pareigas, 2017–2022 metais vadovavo Valstybinei lietuvių kalbos komisijai.
Pirmasis naujos kadencijos LŽS tarybos posėdis numatytas gruodžio 5 dieną, jame bus pristatytos pirmininko pavaduotojų kandidatūros.
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