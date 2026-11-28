Lietuvos diplomatinio atstovavimo Afrikoje klausimas tapo aktualesnis po to, kai iš Kongo Demokratinės Respublikos (DR) buvo išlaisvinti septyni ten sulaikyti Lietuvos piliečiai. Kadangi Lietuva šioje šalyje neturi diplomatinės atstovybės, siekiant jų paleidimo pagalbą teikė Belgijos ir Vatikano atstovybės.
„Lietuvos diplomatinio tinklo plėtra remiasi poreikių įvertinimu ir finansinėmis galimybėmis“, – teigia ministerija.
Šiuo metu Užsachario Afrikoje Lietuva turi ambasadą Pietų Afrikos Respublikoje (PAR). Be to, vyksta Vilniuje reziduojančios ambasadorės akreditacijos Kenijai, Ganai ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai (ECOWAS) procesas.
URM teigimu, toks žingsnis žengiamas atlikus strateginę poreikių Afrikoje analizę ir atsižvelgus į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos gaires. Kita diplomatiniam atstovavimui plėsti numatyta priemonė – garbės konsulų tinklo didinimas.
Ministerija nurodo, kad nauja ambasada Afrikoje būtų steigiama atsiradus finansinėms galimybėms.
„URM yra pasirengusi žengti tokį žingsnį, tam yra atlikti planavimo ir pradiniai parengiamieji darbai“, – nurodoma atsakyme.
Tuo metu konkrečių prioritetinių Afrikos valstybių politiniam ir ekonominiam bendradarbiavimui ministerija neišskiria. Pasak URM, svarbią vietą užima Lietuvos ekonominiai interesai, o politinis bendradarbiavimas turi daugiausia potencialo su valstybėmis, kurios laikosi demokratijos, tarptautinės teisės ir teisės viršenybės principų.
Šiuo metu ministerija rengia Lietuvos įsitraukimo Afrikoje gaires.
„Jos turėtų atsakyti į visus svarbiausius klausimus ir apibrėžti tolesnio bendradarbiavimo pobūdį“, – teigia URM.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis anksčiau yra sakęs, jog Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos (ES) Tarybai, pasirengusi aktyviau bendradarbiauti su Kongo Demokratine Respublika, ypač kibernetinio saugumo, skaitmenizacijos ir reformų srityse.
Anot jo, ši valstybė domisi Lietuvos patirtimi įgyvendinant institucines reformas, o bendradarbiavimas galėtų vykti per ES projektus. D. Matulionis taip pat pažymėjo, kad Lietuva kol kas neturi diplomatinio atstovavimo Konge.
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