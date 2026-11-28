Gydytojos dietologės Justės Parnarauskienės teigimu, nepakankama mityba vaikams gali sutrikdyti brendimą, sunkiais atvejais kelti pavojų gyvybei.
„Kalbant apie vaikus, mitybos nepakankamumas jiems yra dar pavojingesnis nei suaugusiesiems, nes sutrikdo tiek augimą, tiek brendimą“, – per spaudos konferenciją apie mitybos nepakankamumą sakė J. Parnarauskienė.
Pasak jos, gydymo įstaigose vis dažniau susiduriama su nervine anoreksija sergančiais vaikais, kurių sveikatos būklė būna itin sunki.
„Mes turime vaikų, kurių KMI (kūno masės indeksas – BNS) yra 11, kai turėtų būti 19. Jie būna arti mirties, ir mums kartais tenka juos gelbėti gydant reanimacijos skyriuose“, – teigė gydytoja.
Higienos instituto BNS pateiktais duomenimis, per mažą kūno masės indeksą Lietuvoje turi 14,2 proc. 2–17 metų vaikų.
Didžiausia tokių vaikų dalis fiksuojama 2–6 metų grupėje – 24,6 proc. Tarp 7–10 metų vaikų per mažą svorį turi 11,5 proc., o tarp 11–17 metų – 10,4 procento.
Tačiau institutas pažymi, kad vertinant vaikų mitybos būklę vien KMI nepakanka – svarbu atsižvelgti į vaiko amžių, lytį, fizinį aktyvumą, mitybos įpročius ir gaunamų maistinių medžiagų kiekį.
„Reikėtų įvertinti, ar vaiko mitybos įpročiai yra palankūs sveikatai: valgymų dažnumą ir reguliarumą, maisto produktų įvairovę, pakankamą daržovių, vaisių, uogų, grūdinių, pieno, mėsos ir kitų produktų bei vandens vartojimą, ypač atkreipiant dėmesį į maisto produktų, turinčių daug cukrų ir druskos, saldintų gėrimų bei perdirbto ir „greitojo“ maisto vartojimą“, – teigiama perduotame atsakyme.
Daugėja anoreksijos diagnozių
SAM duomenimis, 2020–2025 metais vaikų, kuriems registruotas mažiausiai vienas valgymo sutrikimas, padaugėjo nuo 287 iki 732.
Nervinės anoreksijos diagnozių per šį laikotarpį padaugėjo nuo 105 iki 254, o netipinės nervinės anoreksijos – nuo 44 iki 157.
J. Parnarauskienė teigė, kad vis daugiau vaikų pradeda riboti maistą dėl nepasitenkinimo savo išvaizda.
„Yra kūno masės mažinimo kultas. Vaikai, kurie turi normalią kūno masę, pradeda ją mažinti, tie, kurie turi nutukimą, irgi pradeda neadekvačiai mažinti kūno masę ir pradeda badauti“, – kalbėjo ji.
Tuo metu SAM Psichikos sveikatos skyriaus vedėja Ieva Vaskelienė pažymėjo, kad registruotų diagnozių daugėjimas nebūtinai reiškia, jog valgymo sutrikimai tarp vaikų iš tiesų tampa dažnesni.
„Ši tendencija taip pat gali būti susijusi su mažėjančia psichikos sveikatos stigma, dažnesniu kreipimusi pagalbos ir didesniu psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu. Vien iš registruotų diagnozių skaičiaus negalima nustatyti šių veiksnių įtakos“, – teigė ministerijos atstovė.
Ragina kompensuoti papildomą maitinimą
Pasak J. Parnarauskienės, viena didžiausių problemų gydant nervine anoreksija sergančius vaikus – papildomos mitybos terapijos prieinamumas.
„Mums būtų labai didelė pagalba, kad tiek stacionarinio, tiek ambulatorinio gydymo metu papildoma maitinimo terapija būtų kompensuojama. Aišku, čia mums galbūt net didžiausias galvos skausmas – kaip įtikinti, kad mums to reikia“, – per spaudos konferenciją sakė ji.
Gydytojos teigimu, nervine anoreksija sergantiems vaikams dažnai reikia gana daug maisto, bet jie dėl psichologinės būklės ir organizmo išsekimo nepajėgia to padaryti, todėl jiems skiriami specialūs papildomo maitinimo gėrimai.
„Šitie vaikai, visi pacientai, kurie serga nervine anoreksija, turi suvalgyti labai didelius maisto kiekius. Dėl savo psichinės būklės, dėl kūno išsekimo jie dažniausiai to negali padaryti“, – kalbėjo J. Parnarauskienė.
Anot jos, enterinis ir parenterinis maitinimas tokiems pacientams pagal gydymo rekomendacijas taikomas tik išimtiniais atvejais, todėl papildomo maitinimo gėrimai yra svarbi gydymo dalis.
„Būtent papildomo maitinimo terapija mums yra didelė pagalba. Ir tai yra tikrai didelė finansinė našta šitoms šeimoms“, – pabrėžė gydytoja.
SAM nurodė, kad siekiant gerinti pagalbos prieinamumą šiuo metu buriamos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų komandos.
Taip pat numatomi 40 valandų mokymai, per kuriuos specialistai bus mokomi atpažinti vaikų ir paauglių psichikos bei elgesio sutrikimus, įskaitant valgymo sutrikimus.
Ministerijos teigimu, ateityje psichikos sveikatos pagalba vaikams ir paaugliams „turėtų tapti dar geriau prieinama“.
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