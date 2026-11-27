Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi anoniminis asmuo, sunerimęs dėl „TikTok“ tiesioginės transliacijos, kurioje vaikas bandė gerti indų ploviklį.
„Kreiptis į žiniasklaidą mane pastūmėjo tai, kad vaizde matomas vaikas, kuris, užsidėjęs suaugusio žmogaus veido filtrą, viešai rodė ir bandė gerti buitinę chemiją – „Fairy“ indų ploviklį“, – rašė jis.
Pašnekovas atkreipia dėmesį į galimą grėsmę vaiko sveikatai ir stebisi, kad „TikTok“, gavusi pranešimą, pažeidimų nenustatė.
„Tai yra be galo pavojinga – kyla didelė apsinuodijimo ir sveikatos grėsmė, o visa tai daroma viešai, tarsi tai būtų pramoga ar „iššūkis“, kurį gali pamatyti ir kiti vaikai.
Labiausiai neramina tai, kad apskundus transliaciją per „TikTok“, gavau atsakymą, jog pažeidimų nerasta.
Matyt, dėl naudoto filtro ir trumpos patikros sistema tiesiog nepastebėjo, kas iš tikrųjų vyksta, o realių veiksmų sustabdyti ar įspėti nebuvo imtasi“, – teigė jis.
Institucijų dėmesio atkreipimas
Anoniminis skaitytojas šiuo kreipimusi siekia atkreipti atsakingų institucijų dėmesį.
„Kadangi nežinau, kur tiksliai gyvena šis vaikas, norėjosi, kad apie šią riziką būtų atkreiptas dėmesys, o pati platforma ir atsakingos tarnybos rimčiau žiūrėtų į tokius atvejus.
Aišku, prisegu pačio „TikTok“ support atsakymą, kad nieko nerado, nors matoma vaizdo įraše, kad tai įvyko“, – pristatė jis.
Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis dalijosi, jog po tokių veiksmų policija pabrėžia, kad atsakomybė priklauso nuo asmens amžiaus ir konkrečių įvykio aplinkybių.
„Atsakomybė kilti gali, priklauso nuo asmens amžiaus ir konkrečių įvykio aplinkybių ir detalių. Kiekvienas atvejis yra individualus ir yra vertinamas atskirai.
Pamatę tiesioginę transliaciją, kurioje žmogus atlieka neteisėtą veiklą, kai kyla reali grėsmę žmogaus sveikatai ar gyvybei, pirmiausia reikėtų nedelsiant skambinti 112, net jeigu ir neaišku, kur tiksliai viskas vyksta“, – rašė jis.
Virtualių patrulių atsakomybė už pažeidimus
Pasak policijos atstovo, gavę pranešimą, virtualūs patruliai bando nustatyti asmens tapatybę ir buvimo vietą, o informaciją perduoda pareigūnams.
„Kai tokį pranešimą gauna policijos virtualus patrulis, iš paskyroje esančios informacijos bandoma nustatyti žmogaus tapatybę ir galimą buvimo vietą.
Viską, ką pavyksta sužinoti, perduodama budėtojui, kad į galimą įvykio vietą būtų siunčiami pareigūnai“, – komentavo R. Matonis.
Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vedėjas atkreipia dėmesį, kad pastebėjus smurtą ar patyčias socialiniuose tinkluose, policija kreipiasi į platformų administratorius dėl tokių įrašų pašalinimo.
„Jeigu paskyrose lieka vaizdo įrašų, kuriuose smurtaujama prieš kitus ar tyčiojamasi, juos pastebėję kreipiamės į socialinių tinklų administratorius dėl pašalinimo“, – teigė jis
Pavojingi iššūkiai socialiniame tinkle „TikTok“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad „TikTok'e“ tarp paauglių yra ne kartą paplitusių pavojingų iššūkių. Vienas iš buvo, kai jaunuolių specialiai išbėgdavo prieš važiuojančius automobilius. Pakraupę gyventojai tvirtino, kad tokie „žaidimai“ jau pasiekė ir Lietuvą.
2024 m., prieš dvejus metus buvo pranešama, kad Klaipėdos rajone, Slengių kaime, spalio pabaigoje važiavusi gyventoja Toma pamatė siaubingą vaizdelį – prieš pat jos automobilį gatvėje staiga išbėgo paauglė.
„Dvi paauglės, iš kurių viena dėvėjo rožines plačias pižamines kelnes, stovėjo ir laukė mano automobilio.
Priartėjus, paauglė su rožinėmis kelnėmis buvo išstumta prieš automobilį. Tam veiksmui, rodės, abi merginos ruošėsi. Įkrėskite, tėvai, proto taip nesielgti“, – feisbuke rašė Toma.
Gyventoja pridūrė, kad pamačiusi prieš automobilį išbėgusią paauglę, iš karto nusuko vairą ir taip vos išvengė avarinės situacijos.
Po įrašu pasipylė komentarai, kad toks panašus iššūkis buvo paplitęs ir anksčiau.
Kiti teigė, kad girdėjo panašių įvykių, jog pastaruoju metu paaugliai vis dažniau tyčia išbėga į važiuojamąją kelio dalį.
„Baisu, iš neturėjimo, ką veikti, vaikai žudo, žaloja vienas kitą“, – rašė viena internautė.
„Aš vakar sudaužiau mašiną per tokius“, – tvirtino kita.
Policija vyksta į švietimo įstaigas ir įspėja mokinius
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė tuo metu, prieš dvejus metus tvirtino, kad oficialaus pranešimo apie šį įvykį negavo, tačiau pareigūnai informaciją matė socialiniuose tinkluose ir jiems tokie panašūs įvykiai yra žinomi.
„Pareigūnai bendrauja su visuomene, su mokiniais, vyksta į švietimo įstaigas ir primena apie saugaus elgesio taisykles, kad nevalia tokių žaidimų žaisti, jeigu iš tiesų jie yra žaidžiami“, – komentavo A. Grauslienė.
Užsienio spaudoje jau anksčiau buvo rašoma apie šį pavojingą iššūkį, paplitusį tarp paauglių.
Buvo skelbiama, kaip paaugliai socialiniuose tinkluose kelia įvairius vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota, kaip išbėga į gatvę prieš nepažįstamųjų automobilius.
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