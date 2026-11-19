Konferencijoje pranešimą skaičiusi organizacijos „Savanoriai vaikams“ vadovė, psichologė I. Šuipė atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje fiksuojami aukšti patyčių mokyklose rodikliai – užgauliojimus patyrė 34 proc. 11 metų berniukų ir 33 proc. 13 metų mergaičių. Pasak jos, dažniausiai tai būna žodinės arba internetinės patyčios.
Psichologės teigimu, svarbu vertinti ne tik patį agresyvų veiksmą, bet ir aplinką, kurioje jis vyksta. Kartais smurtas tampa būdu siekti pripažinimo ar įtakos bendraamžių grupėje, todėl vien bausmių nepakanka.
„Dažnu atveju smurtą pavyksta sustabdyti ne bausmėmis, o įgūdžių lavinimu. Vaikui gali reikėti socialinių, emocinių įgūdžių lavinimo, emocijų, pykčio valdymo treniruotės“, – pranešime cituojama I. Šuipė.
Paramos vaikams centro psichologė psichoterapeutė Veronika Lakis konferencijoje kalbėjo apie įvairius veiksnius, darančius įtaką vaikų elgesiui. Anot jos, tai ne tik šeima ir bendruomenė, bet ir patiriamas stresas, kasdienė aplinka bei skaitmeninė erdvė. Sensorinė perkrova dėl kompiuterinių žaidimų ir socialinių tinklų taip pat gali paveikti vaikų emocinę savijautą.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė pabrėžė, kad reaguojant į smurto atvejus būtina pasirūpinti visais vaikais – tiek nukentėjusiais, tiek smurtavusiais. Svarbu užtikrinti nukentėjusiojo saugumą, o netinkamai pasielgusiam vaikui padėti suprasti savo veiksmų pasekmes ir prisiimti atsakomybę.
Tuo metu „Vaikų linijos“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė akcentavo suaugusiųjų elgesio pavyzdžio svarbą. Pasak jos, vaikai mokosi stebėdami, kaip šeimoje sprendžiami nesutarimai, reaguojama į pyktį ir bendraujama su kitais žmonėmis. Todėl svarbu ne drausti vaikams jausti pyktį, o padėti jį suprasti ir išreikšti nežeminant kitų.
Specialistų teigimu, ilgalaikė pagalba vaikams turėtų apimti emocijų reguliavimo, empatijos ir konfliktų sprendimo įgūdžių stiprinimą, taip pat aplinkos veiksnių, galinčių paskatinti smurtą, vertinimą.
Konferencija surengta minint Pasaulinę vaiko teisių dieną.
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