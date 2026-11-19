Vykstančio mokytojų streiko metu šis skirtumas gerai matyti. Vyriausybės biudžeto projekte numatomas 7,56 proc. bendras pedagoginių darbuotojų atlyginimų augimas. Viena mokytojų profesinė sąjunga prašo bent 10 proc. didinti pareiginės algos koeficientus.
Pirmas skaičius rodo numatomą bendrą atlyginimų augimą. Antras – kiek siūloma didinti vieną iš dydžių, pagal kuriuos skaičiuojamas atlygis. O mokytojui, girdinčiam abu skaičius, turbūt pirmiausia kyla klausimas: tai kiek kitąmet uždirbsiu aš?
Tarkime, kitąmet mokytojas dirbs toje pačioje mokykloje tokiu pačiu krūviu kaip šiemet. Ar už tą patį darbą jis gaus 7,56 proc. daugiau? Šis skaičius rodo, kiek pagal biudžeto projektą bendrai augtų pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis. O norint pasakyti, kiek konkrečiam mokytojui prisidės eurais, reikia žinoti, kaip keisis jo pareiginė alga ir, jei jam skiriamos priemokos, ar keisis jų dydis.
Ką iš tiesų rodo atlyginimų duomenys?
Nagrinėdami viešus „Sodros“ duomenis, galime apskaičiuoti, kiek vidutiniškai prieš mokesčius uždirba vienas švietimo įstaigos darbuotojas. Tačiau į šį vidurkį patenka ir mokytojai, ir administracija, ir kiti darbuotojai. Iš šių duomenų negalime nustatyti, kiek uždirba būtent mokytojai ir kokiu krūviu jie dirba.
Valstybės duomenų agentūra atlyginimus skaičiuoja kitaip. Ji atrenka mokytojų profesijas ir perskaičiuoja atlyginimus pagal visą etatą. Tai leidžia stebėti, kaip mokytojų atlyginimai keičiasi šalies mastu. Tačiau ir šie duomenys neatsako į visus klausimus.
Pavyzdžiui, jei vienoje mokykloje mokytojas uždirba mažiau nei kitoje, ar taip yra todėl, kad jis dirba mažesniu krūviu? O gal atlyginimai skiriasi net ir dirbant visu etatu? Pirmuoju atveju reikėtų aiškintis, kodėl mokytojas negali susidaryti viso darbo krūvio. Antruoju – kas lemia atlyginimų skirtumus. Tai skirtingos problemos, kurioms reikia skirtingų sprendimų.
Kol šių skirtumų aiškiai nematome, sunku įvertinti ir tai, ką iš tiesų pakeistų sprendimai didinti atlyginimą.
Atlyginimai gali augti, bet vien jų nepakanka
Mokytojų atlyginimai mokami iš viešųjų lėšų. Todėl kai girdime, kad jiems skiriama daugiau pinigų, natūralu klausti, kieno atlyginimai ir kiek pasikeis.
Šiandien viešojoje diskusijoje galima pasirinkti skaičių, kuris geriausiai tinka tavo argumentui. Vieni kalba apie tai, kiek vidutiniškai išaugo mokytojų atlyginimai, kiti – kiek už visą etatą gauna karjerą pradedantis mokytojas. Abu skaičiai gali būti teisingi. Tačiau juos lygindami ne visada suprantame, ką jie iš tiesų parodo.
Aiškumas svarbus ir patiems mokytojams. Jie turi žinoti, nuo ko priklauso jų atlyginimas, kaip jis apskaičiuojamas ir kiek gali tikėtis uždirbti ateityje. Ypač jei norime, kad daugiau jaunų žmonių rinktųsi mokytojo profesiją ir joje liktų.
Tačiau atlyginimas – tik viena iš priežasčių, lemiančių, ar žmogus renkasi mokytojo profesiją ir joje lieka. EBPO TALIS tyrimo duomenimis, beveik pusė jaunesnių nei 30 metų Lietuvos mokytojų svarsto per artimiausius penkerius metus palikti profesiją.
Nerimą kelia ir tai, kaip mokytojai jaučiasi darbe: beveik kas trečias nurodo patyręs patyčias iš mokyklos vadovybės, o kas ketvirtas – iš kolegų. Šie duomenys primena, kad didesnės atlygis savaime neišspręs visų problemų. Turime kalbėti ir apie tai, kokiomis sąlygomis mokytojai dirba kasdien.
Dėl konkretaus atlyginimų didinimo procento turi susitarti Vyriausybė ir profesinės sąjungos. Visoms pusėms būtų lengviau tartis, jei jos galėtų remtis palyginamais duomenimis. Šiandien iš viešų duomenų sunku pasakyti, kiek skirtingose mokyklose uždirba panašaus stažo ir kvalifikacijos mokytojai, dirbantys tokiu pačiu krūviu. Toks palyginimas leistų pamatyti, kur atlyginimai skiriasi, išsiaiškinti skirtumų priežastis ir spręsti, ką verta keisti.
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