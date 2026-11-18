Šeštosios kartos visureigis gavo gerokai didesnę bateriją, greitesnį įkrovimą ir visiškai naują skaitmeninę sistemą. Galingiausia įkraunama hibridinė versija šiemet dalyvauja konkurse „Lietuvos metų automobilis 2027“.
Pažįstamas modelis gerokai pasikeitė
Nuo 1994-ųjų „Toyota RAV4“ spėjo tapti vienu populiariausių gamintojo modelių. Per tris dešimtmečius pasaulyje parduota daugiau kaip 15 milijonų šių automobilių, o jo sėkmė padėjo įsitvirtinti kompaktinių šeimos visureigių segmentui.
Šeštoji karta išsaugojo pagrindinę RAV4 idėją – tai turi būti automobilis, tinkantis ir kasdieniam važinėjimui, ir ilgesnėms šeimos kelionėms. Tačiau jo išvaizda dabar gerokai kampuotesnė.
Priekinėje dalyje atsirado „Toyota“ naujausios „Hammerhead“ dizaino krypties žibintai, išraiškingesnis variklio dangtis ir naujos formos radiatoriaus grotelės. Platesnės ratų arkos bei ryškesnės kėbulo linijos suteikia automobiliui tvirtesnę išvaizdą.
Nors dizainas pasikeitė, automobilio matmenys išliko artimi pirmtakui. Gamintojas sąmoningai nesiekė gerokai padidinti kėbulo, nes RAV4 turi išlikti patogus tiek mieste, tiek stovėjimo aikštelėse.
Po naujuoju kėbulu slypi patobulinta TNGA-K platforma. Jos standumas padidėjo beveik dešimtadaliu, o pakeisti pakabos tvirtinimo taškai, amortizatoriai ir papildomos garso izoliacijos medžiagos turėtų užtikrinti tylesnį bei komfortiškesnį važiavimą.
Pažangesnė hibridinė pavara
Didžiausi pokyčiai įvyko įkraunamoje hibridinėje sistemoje. Naujasis „RAV4 Plug-in Hybrid“ ir toliau naudoja 2,5 litro keturių cilindrų benzininį variklį, tačiau elektrinė pavaros dalis buvo gerokai patobulinta. Priekinis elektros motoras tapo galingesnis, o baterijos talpa, palyginti su ankstesne karta, padidėjo maždaug 30 procentų.
Tai leidžia gerokai dažniau važiuoti nenaudojant benzininio variklio. Jeigu kasdieniai maršrutai nėra ilgi, o automobilis reguliariai įkraunamas namuose ar darbe, degalinėje gali tekti lankytis gana retai.
Dar viena naujovė – greitojo įkrovimo galimybė. Pasirinkus komplektaciją su 50 kW DC įkrovikliu, bateriją nuo 10 iki 80 proc. tinkamomis sąlygomis galima įkrauti maždaug per pusvalandį.
Namų ar įprastose viešosiose AC stotelėse naudojamas iki 11 kW galios įkroviklis. Visiškas baterijos įkrovimas gali užtrukti apie tris valandas.
Įdomi ir naujoji išmaniojo hibridinės pavaros valdymo funkcija. Naudodama navigacijos, eismo bei maršruto informaciją, sistema gali nuspręsti, kur geriau važiuoti elektra, o kur efektyviau naudoti hibridinį režimą.
Pavyzdžiui, jeigu kelionės maršrute numatyta mažos taršos zona, automobilis gali išsaugoti dalį baterijos energijos, kad ją pasiekęs galėtų važiuoti vien elektra.
Naujoji programinė įranga pakeitė ir saloną
Šeštosios kartos RAV4 tapo pirmuoju „Toyota“ modeliu, kuriame naudojama naujoji „Arene“ programinės įrangos platforma. Jos pagrindu sukurta naujos kartos „ToyotaConnect“ multimedijos sistema. Palyginti su ankstesne, ji turi keturis kartus spartesnį procesorių ir gerokai daugiau atminties, todėl turėtų greičiau reaguoti į vairuotojo komandas.
Centrinėje konsolėje įrengtas 12,9 colio ekranas, o prieš vairuotoją – 12,3 colio skaitmeninis prietaisų skydelis. Pastarajame galima matyti ne tik įprastą važiavimo informaciją, bet ir navigacijos žemėlapį, energijos sąnaudas ar pagalbos sistemų veikimą. Dalis funkcijų valdoma balsu, o automobilyje įdiegti nuotoliniai programinės įrangos atnaujinimai.
Priklausomai nuo komplektacijos, RAV4 gali turėti du belaidžius telefono įkroviklius, galingesnes USB-C jungtis ir naujos kartos skaitmeninį raktą. Pastarasis leidžia atrakinti bei užvesti automobilį naudojantis išmaniuoju telefonu.
Naujoji programinė platforma taip pat tapo pagrindu atnaujintoms vairuotojo pagalbos sistemoms.
Automobilis gali perspėti apie iš galo dideliu greičiu artėjančią transporto priemonę, stebėti skersinį eismą sankryžose ir padėti saugiau persirikiuoti magistralėje. Įvykus susidūrimui, naujoji antrinio susidūrimo prevencijos sistema gali automatiškai sustabdyti automobilį, jeigu vairuotojas to padaryti nebegali.
Visų ratų pavara ir šeimai svarbios savybės
Galingiausias „RAV4 Plug-in Hybrid“ turi AWD-i visų varančiųjų ratų sistemą. Galinę ašį suka atskiras elektros motoras, todėl elektronika gali automatiškai keisti traukos paskirstymą pagal ratų sukibimą.
Važiuojant slidžia danga ši sistema padeda sumažinti priekinių ratų praslydimą, o posūkiuose – stabiliau išlaikyti pasirinktą trajektoriją. Naujasis RAV4 taip pat gavo patobulintą stabdžių valdymo sistemą ir pagalbą leidžiantis nuo stačių nuokalnių.
Visais ratais varomas modelis gali tempti iki dviejų tonų sveriančią priekabą su stabdžiais, todėl išlieka tinkamas kelionėms su gyvenamąja priekaba ar papildoma laisvalaikio įranga.
Salone yra penkios sėdimos vietos, o galinių sėdynių atlošus galima nulenkti, kai reikia pervežti ilgesnius daiktus. Įkraunamos hibridinės versijos bagažinė yra kiek mažesnė nei įprasto hibrido, nes dalį vietos užima didesnės baterijos komponentai.
Konkurse dalyvaujančio „Toyota RAV4 Plug-in Hybrid“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: 2,5 l benzininis + elektrinis
- Degalų rūšis: benzinas / elektra
- Variklio galia: 227 kW / 309 AG
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė, e-CVT
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 5,8 s
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Baterijos talpa: 22,7 kWh
- Degalų bako talpa: 55 l
- Nuvažiuojamas atstumas elektra: iki 121 km
- Vidutinės degalų sąnaudos: 1,3–1,6 l/100 km
- Svoris: 1960–2060 kg
- Bagažinės talpa: 446 l
- Ilgis: 4645 mm
- Plotis: 1880 mm
- Aukštis: 1685 mm
- Maksimali AC įkrovimo galia: 11 kW
- Maksimali DC įkrovimo galia: 50 kW (su papildoma įranga)
- Pradinė kaina: 46 300 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 57 000 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!