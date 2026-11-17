„Suprantu mokytojų lūkesčius dėl atlyginimų, tačiau privalome atsakingai vertinti valstybės finansines galimybes. Papildomų lėšų dar 10 proc. atlyginimų didinimui 2027 metų biudžeto projekte šiuo metu nėra, todėl negaliu žadėti to, kam nėra finansinio pagrindo“, – savo „Facebook“ paskyroje antradienį teigė ministrė.
Susitiks su streike dalyvaujančias mokytojais
Jau paskelbta, kad ministrė trečiadienį atvyks į Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnaziją, kur susitiks su neterminuotame streike dalyvaujančiais mokytojais.
Anot R. Popovienės, ministerija toliau tęsia derybas su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga (LŠDPS), ieškoma sutarimų kitais svarbiais klausimais, ne tik dėl atlyginimų dydžio.
„Noriu pabrėžti: derybos su profesine sąjunga nėra nutrauktos. Jos vyksta nuo balandžio mėnesio. LŠDPS yra pateikusi 38 reikalavimus: 15 dėl mokytojų saugumo, 4 dėl specialistų pritraukimo ir 19 dėl darbuotojų išlaikymo švietimo sistemoje. Jau surengti septyni kolektyvinių derybų posėdžiai, atskirai derėtasi ir dėl darbo užmokesčio“, – sakė R. Popovienė.
„Nesinorėtų, kad nesutarimas dėl vieno – atlyginimų didinimo – klausimo užkirstų kelią susitarimams kitose mokytojams svarbiose srityse“, – tikino ji.
Pasak ministrės, nuo pirmadienio vykstančiame streike dalyvauja apie 5 proc. mokytojų ir 3 proc. visų pedagoginių darbuotojų. Atskirose ugdymo įstaigose streikuojančių darbuotojų skaičius svyruoja nuo 1 iki 77.
Reikalauja didinti pareiginės algos koeficientus
LŠDPS reikalauja kitąmet bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus, tuo metu Vyriausybė biudžete yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą.
Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi.
2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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