Posėdis šaukiamas opozicijai priklausančio liberalo Simono Kairio iniciatyva.
Pasak jo, komiteto nariai reaguoja į pedagogų streiką keldami klausimą, kiek veiksmingas mokytojų darbo užmokesčio didinimo mechanizmas ir kokios yra kolektyvinių derybų aplinkybės.
Komitetas taip pat aiškinsis, kiek skaidrūs ir pagrįsti buvo papildomo finansavimo sporto federacijoms paskirstymo kriterijai ir kaip užtikrinamas ugdymas Pietryčių Lietuvoje.
Pedagogai pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką.
Pirmąją streiko dieną prie jo prisijungė daugiau kaip 220 švietimo įstaigų, antrąją dieną šis skaičius išlieka panašus.
Dalyje švietimo įstaigų streiko metu bus nutraukiamas ugdymo procesas – dalis mokytojų nepasirodys darbe.
Pasak švietimo profesinės sąjungos vadovo Andriaus Navicko, pedagogai tikisi, kad Vyriausybė reaguos ir greitai imsis spręsti mokytojų darbo užmokesčio klausimų.
LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą. Pasak A. Navicko, kitų reikalavimų profesinė sąjunga nekelia.
Tiesa, su profsąjunga praėjusią savaitę susitikusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, jog nepavyks įgyvendinti jų keliamo lūkesčio dėl didesnio pedagogų darbo užmokesčio augimo.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valdžios institucijos privalo išklausyti mokytojus. Kartu jis pabrėžė, kad galimi sprendimai dėl profesinės sąjungos keliamų reikalavimų turi būti priimami įvertinus valstybės finansines galimybes ir nedidinant valstybės biudžeto deficito.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.
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