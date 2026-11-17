Studentai su švietimo ministre Raminta Popoviene antradienį aptarė tris aktualias problemas: svarstomą tarptautinių studentų darbo laiko ribojimą, apmokamų praktikų galimybes ir prastą bendrabučių būklę.
„Dirbsime darbo grupėse ir ieškosime bendrai sprendimų, nes pasiūlymai tikrai buvo labai konstruktyvūs ir bendrai spręsime. Taip pat sutarėme, kad bendradarbiausime ir vieną kartą į ketvirtį susitiksime tam, kad aptartume kilusias problemas ar iššūkius, ar tiesiog pasidžiaugsime rezultatais“, – žurnalistams sakė R. Popovienė.
Susitiko simbolinę dieną
Susitikimas surengtas simbolinę dieną – minint Tarptautinę studentų dieną.
Kaip skelbė BNS, Studentų sąjunga prašo premjero bei už švietimą atsakingų valdžios atstovų skirti papildomą finansavimą bendrabučių atnaujinimui, užtikrinti, kad privalomos praktikos būtų apmokamos, bent jau kompensuojant jų metu patiriamas kelionės, priemonių ir kitas susijusias išlaidas, bei atsitraukti nuo idėjos apriboti darbo galimybes studijuojantiesiems.
Didesnio valstybės finansavimo bendrabučių renovacijai 2027 metais kol kas nenumatyta, tačiau galimybių tikimasi ieškoti ir pasitelkiant 2028–2034 metų ES lėšas.
„Lėšų poreikis yra tikrai labai didelis, jeigu mes kalbėtumėme apie visą bendrabučių infrastruktūrą (...). Ateina naujas Europos Sąjungos finansavimo etapas 2028–2034 metams, tai ministerijos bus vienas iš prioritetų, kad galbūt mes galėsime teikti būtent paraiškas ir gauti finansavimą šiuo laikotarpiu bendrabučių infrastruktūrai“, – kalbėjo ministrė.
„Šiandien mes negalime galbūt sakyti, kad tai yra visiška krizė, nes bendrabučių yra įvairių. Yra tikrai gerų ir suremontuotų, yra ir naujų pastatytų, bet yra ir tokių, kuriems tikrai reikalingas dėmesys, rekonstrukcija, vienoks ar kitoks remontas“, – pridūrė ji.
Sukūrė interneto svetainę
Siekiant atkreipti dėmesį į prastą bendrabučių būklę, sąjunga sukūrė svetainę „barakiniai.lt“, kurioje studentai kviečiami dalintis prastų gyvenimo sąlygų nuotraukomis.
Pasak Studentų sąjungos prezidentės Ievos Vengrovskajos, dalis studentų bendrabučiuose susiduria su antisanitarinėmis sąlygomis – pelėsiu, tarakonais, trūkstamais baldais, o įsikeldami kartais patys turi remontuoti kambarius ar net pasirūpinti lovomis.
„Mes neišskiriame nei vienos aukštosios mokyklos, būtent jos bendrabučių. Kalbame apskritai apie visos Lietuvos bendrabučius“, – sakė I. Vengrovskaja.
„Kalbame ir apie tai, kad mes turėtume turėti valstybės mastu bendrabučių kokybės standartą ir galėtume sutarti, kokie yra mažiausi reikalavimai ne tik higienos normas atitinkantys, bet tiesiog, kas turi būti kambaryje, kokie baldai, kokios sienos turėtų būti, kiek kvadratų turėtų būti, ne tik gyvenamojo ploto, bet ir bendrų erdvių ir panašiai. Tai kalbame apie visą Lietuvą, nes matome labai didelius kraštutinumus“, – akcentavo ji.
Be to, anot jos, aukštosioms mokykloms renovavus bendrabučių pastatus smarkiai išauga jų nuoma, tad studentai nebeišgali padengti tokios kainos.
Į susitikimą studentai taip pat kvietė premjerą Mindaugą Sinkevičių ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Jurgitą Šukevičienę. Vyriausybės vadovas ir komiteto pirmininkė iš anksto pranešė negalėsiantys dalyvauti.
„Premjeras nepasiūlė susitikti visgi, o komiteto pirmininkė pasiūlė vis tiek pasimatyti. Mes bet kuriuo atveju nuo Lietuvos studentų sąjungos norime tokio susitikimo ir svarstome, ar tai yra įmanoma padaryti dar per šiuos metus, per gruodžio mėnesį, (...) ar tą darytume jau, pavyzdžiui, pavasarį“, – teigė I. Vengrovskaja.
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