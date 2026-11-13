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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: streikuoti ketina apie 4 tūkst. Lietuvos mokytojų

2026-11-13 21:26 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 21:26
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Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) duomenimis, nuo pirmadienio prasidedančiame neterminuotame streike ketina dalyvauti apie 150 mokyklų visoje Lietuvoje ir apie 4 tūkst. mokytojų.

Andrius Navickas (Fotobankas)
GALERIJA (18)

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) duomenimis, nuo pirmadienio prasidedančiame neterminuotame streike ketina dalyvauti apie 150 mokyklų visoje Lietuvoje ir apie 4 tūkst. mokytojų.

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Apie tai LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas penktadienį kalbėjo LNK žinioms.

„Nutraukiame ugdymo procesą, mokytojai nebeves pamokų, neateis į mokyklą“, – pasakojo A. Navickas.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mokytojų streikas

Viliasi, kad streikas bus bus vienas didžiausių

Jis vylėsi, kad šis streikas bus vienas didžiausių per pastarąjį laikotarpį. 

Kaip skelbta, LŠDPS reikalauja kitąmet bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus. Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.

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Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.

ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.

2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.

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