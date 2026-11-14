Mokytojų pagalbos linija sulaukė šimtų užklausų: štai ką pastebėjo Popovienė

„Akivaizdu, kad tokios pagalbos mokytojams reikia, tačiau skaičius nėra mūsų tikslas. Mūsų tikslas yra reali pagalba mokytojams“, – šią savaitę per Vyriausybės pusvalandį iš Seimo tribūnos kalbėjo R. Popovienė.
Švietimo mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) sukurta Mokytojų linija pradėjo veikti spalio 9 d.
Besikreipiantys pedagogai gali gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos.
Emocinė pagalba mokytojams
Emocinė pagalba mokytojams teikiama streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ir patyčių, tarpasmeninių ir profesinių santykių klausimais.
Pirminę teisinę pagalbą teikia teisininkai darbo santykių ir darbo teisės, skundų, mokytojų teisių apsaugos, vidaus procedūrų, apmokėjimų už darbą, konfliktų, mokinių drausminimo ir atsakomybių, vaiko teisių, asmens duomenų apsaugos klausimais.
Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojama Mokytojų linija yra viena iš priemonių vasarą pristatytame ministerijos 2026–2028 m. plane, kuriuo siekiama pritraukti ir išlaikyti pedagogus darbo vietose, taip pat – gerinti emocinį klimatą Lietuvos mokyklose.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.