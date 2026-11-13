Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ketinantiems streikuoti mokytojams – premjero atsakas: reikia „turėti saiką“

2026-11-13 15:51 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 15:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daliai mokytojų dėl per mažų atlyginimų kitą savaitę ketinant streikuoti, premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina „turėti saiką“.

Mindaugas Sinkevičius, Sinkevičius
GALERIJA (12)

Daliai mokytojų dėl per mažų atlyginimų kitą savaitę ketinant streikuoti, premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina „turėti saiką“.

REKLAMA
4
REKLAMA
REKLAMA

„Nepamirškim tos situacijos. Mes vienu metu kalbam ir apie didžiulį valstybės deficitą, ir tuo pačiu sakom, kad darbo užmokestis yra per menkas, jis turėtų būti didesnis. Tai čia kažkas su logika tada yra negerai“, – žurnalistams Kupiškyje sakė ministras pirmininkas.

REKLAMA

„Mokytojams, pedagogams yra skirta kitais metais 245 mln. eurų. Tai yra reikšminga suma. Jokia kita grupė mūsų valstybėje dirbančių nėra taip paskatinama (...). Tai aš manau, kad reikia kaip gyvenime turėt saiką“, – pridūrė jis.

Premjero teigimu, jo minimas saikas nepriklauso nuo politinių norų, tą lemia finansinės galimybės.

REKLAMA
REKLAMA

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis

Pirmadienį ketina pradėti nacionalinį pedagogų streiką

Kaip rašė BNS, nepasiekus sutarimo dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pirmadienį ketina pradėti nacionalinį pedagogų streiką. Kiek mokytojų ketina streikuoti, kol kas nėra aišku.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Profsąjungos netenkina centrinės valdžios suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas kitąmet. Pasak jos, atlyginimai turėtų augti 10 procentų, kad pasiektų švietimo susitarime numatytus 130 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VDU).

REKLAMA

Profsąjungos netenkina centrinės valdžios suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas kitąmet. Pasak jos, atlyginimai turėtų augti bent 10 proc., kad artėtų link švietimo susitarime numatytų 130 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VDU).„Norai yra geri, norai suprantami. Norėčiau ir kitoms grupėms – ne tik švietimo, bet ir kultūros, statutinėms – kelti atlyginimus, darbo užmokestį kuo daugiau. Bet tai yra tiek, kiek valstybė gali sau leisti“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

REKLAMA

Paklaustas apie planuojamą streiką, jis teigė suprantantis profsąjungą, kuri įvairiais būdais gina savo narių interesus, tačiau pabrėžė norintis, kad tokiu būdu „valstybė nebūtų statoma į kampą“.

„Supraskim vieną, kad šiandien galbūt mokytojai – ar dalis profsąjungų – galbūt nepatenkinta. Kitą dieną – statutiniai darbuotojai, kitą dieną – medicinos personalo darbuotojai. Kitą kartą dar kažkas. Valstybė vis tik turi, kaip sakyti, subalansuoti tiek, kiek gali“, – sakė ministras pirmininkas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų