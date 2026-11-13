Ketinantiems streikuoti mokytojams – premjero atsakas: reikia „turėti saiką“

„Nepamirškim tos situacijos. Mes vienu metu kalbam ir apie didžiulį valstybės deficitą, ir tuo pačiu sakom, kad darbo užmokestis yra per menkas, jis turėtų būti didesnis. Tai čia kažkas su logika tada yra negerai“, – žurnalistams Kupiškyje sakė ministras pirmininkas.
„Mokytojams, pedagogams yra skirta kitais metais 245 mln. eurų. Tai yra reikšminga suma. Jokia kita grupė mūsų valstybėje dirbančių nėra taip paskatinama (...). Tai aš manau, kad reikia kaip gyvenime turėt saiką“, – pridūrė jis.
Premjero teigimu, jo minimas saikas nepriklauso nuo politinių norų, tą lemia finansinės galimybės.
Pirmadienį ketina pradėti nacionalinį pedagogų streiką
Kaip rašė BNS, nepasiekus sutarimo dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pirmadienį ketina pradėti nacionalinį pedagogų streiką. Kiek mokytojų ketina streikuoti, kol kas nėra aišku.
Profsąjungos netenkina centrinės valdžios suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas kitąmet. Pasak jos, atlyginimai turėtų augti 10 procentų, kad pasiektų švietimo susitarime numatytus 130 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VDU).
Profsąjungos netenkina centrinės valdžios suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas kitąmet. Pasak jos, atlyginimai turėtų augti bent 10 proc., kad artėtų link švietimo susitarime numatytų 130 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VDU).„Norai yra geri, norai suprantami. Norėčiau ir kitoms grupėms – ne tik švietimo, bet ir kultūros, statutinėms – kelti atlyginimus, darbo užmokestį kuo daugiau. Bet tai yra tiek, kiek valstybė gali sau leisti“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Paklaustas apie planuojamą streiką, jis teigė suprantantis profsąjungą, kuri įvairiais būdais gina savo narių interesus, tačiau pabrėžė norintis, kad tokiu būdu „valstybė nebūtų statoma į kampą“.
„Supraskim vieną, kad šiandien galbūt mokytojai – ar dalis profsąjungų – galbūt nepatenkinta. Kitą dieną – statutiniai darbuotojai, kitą dieną – medicinos personalo darbuotojai. Kitą kartą dar kažkas. Valstybė vis tik turi, kaip sakyti, subalansuoti tiek, kiek gali“, – sakė ministras pirmininkas.
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