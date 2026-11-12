Studentai reikalauja papildomo finansavimo bendrabučių atnaujinimui

Šia tema premjeras Mindaugas Sinkevičius, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Seimo Švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė kviečiami susitikti per Tarptautinę studentų dieną, lapkričio 17-ąją.
Nerimą kelia svarstomi įstatymų pakeitimai
„Norime sutarti dėl esminių rodiklių ir pasižadėjimų, ką mes galime finansuoti, kas gali būti mūsų prioritetas, nes kalbame ne apie tai, kad gerai gyvena studentai ir kad norime daugiau, o apie tai, kad minimalių poreikių neatitinka mūsų sistema“, – BNS trečiadienį sakė sąjungos pirmininkė Ieva Vengrovskaja.
LSS užmegzti dialogą su valdžios atstovais bando jau kurį laiką, tačiau nesėkmingai. Pasak I. Vengrovskajos, premjeras atsakė dėl įtemptos darbotvarkės negalėsiantis dalyvauti šiame susitikime, o R. Popovienė ir J. Šukevičienė kol kas atsakymų nepateikė.
Sąjungos pirmininkės teigimu, studentams nerimą kelia svarstomi įstatymų pakeitimai, galintys riboti tarptautinių studentų galimybes dirbti, taip pat galimas įpareigojimas valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems studentams už tai atidirbti regionuose.
„Pradžia yra nuo tarptautinių studentų (darbo galimybių ribojimo – BNS), bet kalbama ir apie kitus“, – teigė I. Vengrovskaja.
„Valstybė neskiria finansavimo paramai studentų pakankamai tiek, kad studentas galėtų išgyventi nedirbdamas“, – pabrėžė ji.
Taip pat studentų atstovai siūlo apmokėti privalomas studijų praktikas, bent jau kompensuojant jų metu patiriamas kelionės, priemonių ir kitas susijusias išlaidas.
Be to, siekiama atkreipti dėmesį į prastą bendrabučių būklę. Tam sukurta svetainė „barakiniai.lt“, kurioje studentai kviečiami dalytis prastų gyvenimo sąlygų nuotraukomis.
„Studentai gyvena su pelėsiu, nukritusiomis sienomis, be durų ir labai prastomis sąlygomis“, – sakė I. Vengrovskaja.
Pasak studentų sąjungos, gyvenantys bendrabučiuose taip pat neturi tinkamos vietos mokytis, susiduria su tarakonais ir neveikiančiais dušais.
Diskusijas apie bendrą aukštųjų mokyklų bendrabučių kokybės standartą Lietuvoje LSS kelia nuo 2020 metų, tačiau, anot jų, iki šiol šios problemos liko nepastebėtos.
Surinktas nuotraukas, studentų vertinimus ir kitą medžiagą LSS ketina parodyti minėto susitikimo metu.
Sąjungos pirmininkės teigimu, minimos problemos nėra naujos, o norint įgyvendinti jų keliamus reikalavimus gausu pavyzdžių, gerųjų praktikų, kaip galima užtikrinti reikiamą finansavimą studentų gyvenamųjų vietų atnaujinimui ar įtvirtinti apmokamas praktikas.
„Yra alternatyvų, yra gerųjų praktikų užsienio, bet tai yra tiesiog nediskutuojami klausimai, nes tai nėra prioritetas“, – teigė I. Vengrovskaja.
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