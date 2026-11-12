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TV3 naujienos > Automanas > Lietuvos „Metų automobilis“ naujienos

Netikėti „Lietuvos metų automobilio“ bandymų rezultatai: kai kurie pigūs elektromobiliai tylesni už prabangius

2026-11-12 06:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 06:50
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Ar brangesnis automobilis visada užtikrina geresnę garso izoliaciją? „Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurso bandymai parodė, kad nebūtinai. VILNIUS TECH mokslininkams išmatavus skirtingų automobilių salonuose girdimą triukšmą paaiškėjo, kad kai kurie ekonominės klasės modeliai šiuo požiūriu nenusileidžia gerokai brangesniems konkurentams. Dar įdomiau tai, kad tarp tyliausio ir triukšmingiausio automobilio užfiksuotas net 9,2 decibelo skirtumas, o žmogaus ausis jį gali suvokti kaip beveik dvigubai didesnį garsumą.

„Lietuvos metų automobilis 2027“ bandymų stovykla (nuotr. Organizatorių)

Ar brangesnis automobilis visada užtikrina geresnę garso izoliaciją? „Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurso bandymai parodė, kad nebūtinai. VILNIUS TECH mokslininkams išmatavus skirtingų automobilių salonuose girdimą triukšmą paaiškėjo, kad kai kurie ekonominės klasės modeliai šiuo požiūriu nenusileidžia gerokai brangesniems konkurentams. Dar įdomiau tai, kad tarp tyliausio ir triukšmingiausio automobilio užfiksuotas net 9,2 decibelo skirtumas, o žmogaus ausis jį gali suvokti kaip beveik dvigubai didesnį garsumą.

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Šią savaitę Druskininkuose vykstančioje „Lietuvos metų automobilio 2027“ bandymų stovykloje komisijos nariams talkina ir VILNIUS TECH mokslininkai. Lapkričio 9 dieną jie atliko automobilių salonuose girdimo triukšmo matavimus, kurių rezultatai atskleidė gana ryškius skirtumus tarp konkurso dalyvių.

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Bandymui pasirinkta trinkelėmis grįsta kelio atkarpa, kurią kiekvienas automobilis turėjo du kartus įveikti 50 km/val. greičiu. Abiejų važiavimų metu matuotas triukšmo lygis salone, o galutinis rezultatas nustatytas apskaičiavus matavimų vidurkį.

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Visi automobiliai buvo su „Continental“ žieminėmis padangomis, todėl buvo sumažinta skirtingų padangų gamintojų įtaka rezultatams. 

Tyliausių automobilių septynetuke – vien elektromobiliai

Mažiausias triukšmo lygis užfiksuotas elektrinio „Mercedes-Benz C 400 4MATIC EQ“ salone – 62,1 decibelo (dB). Vos 0,1 dB nuo jo atsiliko septynvietis „XPeng X9“, o trečiąją vietą užėmė „Lexus ES 500e“, kurio rezultatas siekė 62,3 dB.

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Nedaug nuo lyderių atsiliko ir kiti elektromobiliai. „Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ“ salone išmatuota 62,5 dB, „Subaru E-Outback“ – 62,7 dB, „Toyota bZ4X“ – 62,8 dB, o „Subaru Uncharted“ – 62,9 dB.

Elektromobiliai geriausiai pasirodė ir kiekvienoje kainų kategorijoje. Brangiausių automobilių klasėje tyliausias buvo „Mercedes-Benz C 400 4MATIC EQ“, vidutinėje – „Subaru E-Outback“, o ekonominėje vienodą rezultatą pasiekė „Nissan Micra“ ir „Omoda E5“. Abiejų šių modelių salonuose užfiksuota po 63,1 dB.

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Tarp automobilių su vidaus degimo varikliais geriausiai pasirodė hibridinis „Lexus ES 300h“ ir įkraunamas hibridas „Chery Tiggo 9“, kurių rezultatas taip pat siekė 63,1 dB. Tuo metu tyliausiu automobiliu su vien benzininiu varikliu tapo „Audi Q3“ – 65,4 dB.

Tačiau elektromobilių pranašumas nebuvo toks akivaizdus, kaip galėtų pasirodyti pažvelgus vien į pirmąsias rezultatų lentelės vietas.

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Triukšmingiausias automobilis taip pat buvo elektrinis

Nors elektromobiliai užėmė visas septynias pirmąsias vietas, prasčiausiai bandyme pasirodė taip pat elektra varomas modelis – „Škoda Epiq“. Jo salone užfiksuotas 71,3 dB triukšmo lygis.

Nedaug nuo jo atsiliko dyzelinis „Toyota Hilux“ pikapas ir elektrinis „Kia PV5 Passenger“, kurių rezultatai siekė po 70,8 dB. Tarp triukšmingiausių automobilių pateko ir hibridinis „Honda Prelude“ – 70,5 dB.

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Taigi tarp geriausiai pasirodžiusio „Mercedes-Benz“ ir paskutinėje vietoje likusios „Škoda“ užfiksuotas net 9,2 dB skirtumas.

Šis skaičius reikšmingesnis, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Decibelų skalė yra logaritminė, todėl maždaug 10 dB didesnį triukšmo lygį žmogaus ausis paprastai suvokia kaip dvigubai didesnį garsumą.

Kodėl elektromobilių rezultatai taip skiriasi? Atsakymas slypi bandymo sąlygose. Važiuojant 50 km/val. greičiu trinkelėmis grįstu keliu, pagrindinis triukšmo šaltinis dažniausiai nėra variklis. Daugiau reikšmės turi padangų sąveika su nelygia danga, per važiuoklę perduodamos vibracijos ir automobilio garso izoliacija, todėl net ir visiškai elektrinį automobilį turintis vairuotojas nebūtinai mėgausis tylesne kelione.

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Vienoda platforma dar nereiškia vienodo komforto

Bene įdomiausią palyginimą pateikė trys „Volkswagen“ grupės elektromobiliai – „Volkswagen ID. Polo“, „Cupra Raval“ ir „Škoda Epiq“.

Visi jie sukurti naudojant tą pačią kompaktiškiems elektromobiliams skirtą platformą, tačiau jų salonuose užfiksuotas triukšmo lygis gerokai skyrėsi.

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Geriausiai iš šios trijulės pasirodė „Volkswagen ID. Polo“, kurio salone išmatuota 64,1 dB. „Cupra Raval“ rezultatas siekė 68,1 dB, o „Škoda Epiq“ – 71,3 dB.

Brangesni automobiliai vidutiniškai tylesni, bet yra išimčių

Palyginus skirtingų kainų kategorijų rezultatus išryškėjo gana aiški tendencija – kuo automobilis brangesnis, tuo jo salone vidutiniškai užfiksuotas mažesnis triukšmo lygis.

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Brangiausių konkurso dalyvių klasėje šis rodiklis siekė 63 dB, vidutinėje kainų kategorijoje – 65 dB, o ekonominėje – 66,3 dB.

Tačiau atskirų modelių rezultatai parodė, kad didesnė kaina nebūtinai reiškia geresnę garso izoliaciją. Pavyzdžiui, ekonominės klasės „Nissan Micra“ ir „Omoda E5“ salonuose išmatuota po 63,1 dB – lygiai tiek pat, kiek gerokai brangesniame hibridiniame „Lexus ES 300h“.

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Be to, abu šie elektromobiliai pasirodė geriau už „Volvo EX60“, kurio salone užfiksuota 63,7 dB, ir „Zeekr 7GT“ (64,8 dB).

Ne mažiau įdomūs rezultatai paaiškėjo automobilius suskirsčius pagal pavaros tipą. Vidutiniškai tyliausi buvo įkraunami hibridai – jų salonuose užfiksuotas 63,9 dB triukšmo lygis. Elektromobilių vidurkis siekė 64,6 dB, o įprastų hibridinių ir benzininių automobilių – po 66,5 dB.

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VILNIUS TECH mokslininkų surinkti duomenys perduoti „Lietuvos metų automobilio 2027“ komisijai ir bus naudojami vertinant konkurso dalyvius.

Bandymų stovykla Druskininkuose tęsis iki šeštadienio. Lapkričio 21 dieną devyni geriausi automobiliai dalyvaus baigiamajame TOP 9 teste, lapkričio 24–25 dienomis paaiškės atskirų nominacijų pretendentai bei kainų kategorijų finalininkai, o konkurso nugalėtojai bus paskelbti lapkričio 28 dieną Vilniuje.

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