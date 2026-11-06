Diskusijos dėl pedagogų algų bus tęsiamos: „Planuojamas susitikimas“

„Ministrė šiandien telefonu kalbėjo su LŠDPS vadovu A. Navicku, kitą savaitę planuojamas susitikimas, diskusijos dėl atlyginimų bus tęsiamos“, – Eltai atsiųstame atsakyme penktadienio vakarą nurodė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
ŠMSM: Popovienė kalbėjosi su Navicku, diskusijos dėl pedagogų algų bus tęsiamos
Kaip skelbta, nepasiekus bendro sutarimo dėl pedagogų darbo užmokesčio, LŠDPS penktadienį pranešė apie lapkričio 16 d. planuojamą nacionalinį mokytojų streiką.
A. Navicko vadovaujamos profsąjungos netenkina ŠMSM siūlomas 7,56 proc. atlyginimų augimas kitąmet.
Nuo kitų metų sausio pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis didinamas nuo 1 798 eurų iki 1 843 eurų (2,5 proc.), pareiginės algos koeficientai didinami 4,5 proc., o 0,43 proc. skiriama pareiginės algos koeficientų didinimui dėl veiklos sudėtingumo, priemokoms ar kitoms išmokoms.
LŠDPS reikalauja 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą.
R. Popovienė teigė nesuprantanti, kokiu pagrindu ketinama pradėti streiką. Ji tvirtino, kad profesinės sąjungos poreikiai bus išklausyti, tačiau ministerija nepažada, kad suplanuotos lėšos, skirtos atlyginimų augimui nuo kitų metų, didės.
ŠMSM nurodo, kad kitas mokytojų profesines sąjungas siūlomas padidėjimas tenkina, tačiau su LŠDPS ministerija turi atskirą sutartį, derybos dėl jos koregavimo dar vyksta.
„Vos tik Finansų ministerijai įvertinus valstybės finansines galimybes, susitikimas su LŠDPS, skirtas aptarti darbo užmokesčio didinimą, buvo suorganizuotas iš karto. Atsižvelgiant į numatomas lėšas, buvo parengtas ir visoms profsąjungoms išsiųstas derinti Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimas. LŠDPS atskiru raštu buvo informuota, kad ribotos valstybės finansinės galimybės leidžia 2027 m. lėšas darbo užmokesčiui didinti ne daugiau kaip 7,56 procento. Skirti daugiau lėšų šiam tikslui nėra finansinių galimybių, todėl LŠDPS reikalavimas didinti mokytojų pareiginės algos koeficientus 10 proc. negali būti įgyvendinamas“, – Eltai nurodė ministerija.
2027 m. biudžeto projekte numatoma, kad mokytojų, mokslo darbuotojų ir sporto trenerių darbo užmokesčiui didinti kitąmet planuojama skirti 245,1 mln. eurų arba 7,56 proc.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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