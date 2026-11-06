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Popovienė sako, kad Mokytojų linija pasiteisino: štai kiek skambučių sulaukė

2026-11-06 11:24 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 11:24
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Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad nuo spalio veikianti pirminės psichologinės ir teisinės pagalbos Mokytojų linija pasiteisino. Jos žiniomis, per kelias savaites sulaukta 100 skambučių.  

Raminta Popovienė (L. Balandžio nuotr.) (BNS nuotr.)
GALERIJA (8)

Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad nuo spalio veikianti pirminės psichologinės ir teisinės pagalbos Mokytojų linija pasiteisino. Jos žiniomis, per kelias savaites sulaukta 100 skambučių.  

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„Žinau, kad per kelias savaites buvo 100 skambučių. Ir mes tikrai nežiūrime, kiek čia (mokytojų – ELTA) skambins – mūsų tikslas yra padėti mokytojams teisiniais, psichologiniais klausimais“, – žurnalistams teigė R. Popovienė. 

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FOTOGALERIJA. Raminta Popovienė

Mokytojų linija pradėjo veikti spalio pradžioje

Kaip skelbta, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) sukurta Mokytojų linija pradėjo veikti spalio 9-ąją dieną. 

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Besikreipiantys pedagogai gali gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. 

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Emocinė pagalba mokytojams teikiama streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ir patyčių, tarpasmeninių ir profesinių santykių klausimais. 

Tuo metu pirminę teisinę pagalbą teikia teisininkai darbo santykių ir darbo teisės, skundų, mokytojų teisių apsaugos, vidaus procedūrų, apmokėjimų už darbą, konfliktų, mokinių drausminimo ir atsakomybių, vaiko teisių, asmens duomenų apsaugos klausimais.

Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojama Mokytojų linija yra viena iš priemonių vasarą pristatytame ministerijos 2026–2028 m. plane, kuriuo siekiama pritraukti ir išlaikyti pedagogus darbo vietose, taip pat – gerinti emocinį klimatą Lietuvos mokyklose. 

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