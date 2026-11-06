Po žinios apie planuojamą mokytojų streiką – ministrės atsakas: „Nelabai suprantu“

„Norėčiau akcentuoti tai, kad bendradarbiaujame su visomis profesinėmis sąjungomis ir prieš derindami šių metų biudžetą susitikome su visomis profesinėmis sąjungomis, pristatėme, kad didinsime darbo užmokestį 7,56 procento. (…) Vertiname kiekvieną pasisakymą, sprendimą, bet šiandien nelabai suprantu, kokiu pagrindu yra skelbiamas streikas, ar jis tikrai teisėtai bus skelbiamas“, – žurnalistams penktadienį teigė R. Popovienė.
Žada pradėti nacionalinį streiką
LŠDPS penktadienį pranešė, kad nepasiekus bendro sutarimo dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo lapkričio 16 d. pradės nacionalinį mokytojų streiką.
Audriaus Navicko vadovaujamos profsąjungos netenkina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) siūlomas 7,56 proc. atlyginimų augimas kitąmet.
LŠDPS reikalavimas – 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą.
Pasak ministrės, Vyriausybė deda pastangas nuosekliai didinti pedagogų atlyginimus. Tačiau, anot jos, lūkesčiai gali būti didesni, nei šiuo metu leidžia valstybės biudžeto galimybės.
„Šiandien galiu pasakyti labai atsakingai Vyriausybės požiūrį į pedagogus, į jų atsakingą darbą ir į tai, kad darbo užmokestis nuosekliai keliamas nuo 2015 metų. (…) Suprantu, kad lūkesčiai galbūt yra dar didesni, bet tikrai manau, kad tai yra reikšminga suma, skiriama darbo užmokesčiui“, – teigė ji.
Profsąjunga teigia, kad spalio 1 d. vykusiame susitikime su R. Popoviene buvo informuota apie numatomus mokytojų atlyginimų didinimo skaičius.
Jau kitą dieną profesinei sąjungai skubos tvarka pateiktas siūlymas, atsakymui skiriant vos penkias dienas. LŠDPS išreiškė nepritarimą, tačiau į profesinės sąjungos argumentus nebuvo įsiklausyta, realios derybos taip ir neprasidėjo.
Nepavykus susikalbėti su ministerija, LŠDPS kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių. Profsąjungos teigimu, pastarasis atsakė, jog prašo ŠMSM tęsti diskusijas su socialiniais partneriais kartu ieškant konstruktyvių ir efektyvių sprendimų.
Taip pat lapkričio 5 d. įvyko susitikimas ir su Seimo pirmininku Juozu Oleku, kuriame LŠDPS pristatė savo poziciją ir išreiškė lūkestį, kad parlamento vadovas padėtų tarpininkauti siekiant realaus, mokytojų interesus atitinkančio bendro susitarimo.
LŠDPS vertinimu, dabartinis siūlymas dėl atlyginimų didinimo yra ydingas.
2027 m. biudžeto projekte numatoma, kad mokytojų, mokslo darbuotojų ir sporto trenerių darbo užmokesčiui didinti kitąmet planuojama skirti 245,1 mln. eurų arba 7,56 proc.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į Švietimo ir mokslo ministeriją ir pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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