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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Streikuoti besiruošiantiems mokytojams – ministrės raginimas

2026-11-12 17:27 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-12 17:27
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Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ragina mokytojus nesiimti kraštutinių priemonių ir nestreikuoti dėl algų.

Raminta Popovienė (nuotr. ELTA)
GALERIJA (8)

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ragina mokytojus nesiimti kraštutinių priemonių ir nestreikuoti dėl algų.

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Jos teigimu, kitų metų valstybės biudžete nėra galimybių tam skirti daugiau lėšų.

„Labai kviečiau, prašiau, kad nesiimtų tų kraštutinių atvejų, būtent streiko, nes tikrai gerbiu jų apsisprendimą, jų sprendimus, bet dar kartą noriu kreiptis į mokytojus, (...) pakviesti būti vieningus, kad tai neliestų ir mokinių, kad tai neliestų ir tėvų, kad visi kažkaip vieningai suprastumėme situaciją“, – ketvirtadienį po susitikimo su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga (LŠDPS) žurnalistams sakė ministrė.

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„Šiandien dienai tikrai nėra (galimybių skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams – BNS). Biudžeto projektas yra toks, koks yra“, – teigė ji.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raminta Popovienė

Ministrė sako, kad susitikimas buvo konstruktyvus

Profesinės sąjungos vadovas Andrius Navickas teigia, kad susitikimas ministerijoje „iš dalies pavyko“, tačiau nesitraukiama nuo streiko idėjos.

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„Ministrė pristatė, kad sudėtinga rasti pinigų, kol kas tas projektas yra 7,56 proc., bet sutikslinom, kad mes nesitrauksim nuo 10 proc., nes tai yra pagrindinė tikslui pasiekti priemonė, nes kitu atveju tie atlyginimai niekada nepasieks norimo tikslo – 10 proc. didesnio nei šalies vidurkis“, – BNS sakė A. Navickas.

Kaip skelbė BNS, pradėti streiką planuojama lapkričio 16-ąją. LŠDPS netenkina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlomas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas kitąmet.

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Pagal projektą, nuo sausio 1-osios 4,5 proc. didinami pareiginės algos koeficientai, 0,43 proc. būtų skirta pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui dėl veiklos sudėtingumo, priemokoms ar kitoms išmokoms, o pareiginės algos bazinis dydis didėtų 2,5 procento.

Mokytojų atlyginimų didinimui numatyti 245 mln. eurų.

Profsąjungos vertinimu, dabartinis siūlymas dėl atlyginimų didinimo yra ydingas, jie reikalauja 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą.

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R. Popovienės teigimu, svarstoma surengti visų profsąjungų susitikimą su premjeru ir aptarti bendrus sprendimus dėl to, kaip turėtų didėti švietimo darbuotojų atlyginimai.

„Ministrė sakė, kad ji dabar pagal kompetenciją negali išspręsti šio klausimo, bet ji pažadėjo tarpininkauti dėl susitikimo su premjeru ir sutarėm, kad lauksim ir ji bandys organizuoti tą susitikimą. Toks ir buvo sutarimas šiandien“, – patvirtino LŠDPS vadovas.

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Dabar galiojančią šakos kolektyvinę sutartį yra pasirašiusios Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“. A. Navicko vadovaujama LŠDPS su ministerija veda derybas dėl atskiro susitarimo.

Pernai prieš 2026 metų biudžeto priėmimą LŠDPS taip pat grasino streikuoti. Tuomet ministrė pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų atlyginimams.

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