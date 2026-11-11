Turite 262 eurus kelionei į Indiją? Atspėkite, ką už juos galite gauti

Žaidimas prasidėjo nuo keptų vištienos blauzdelių su bulvių koše ir morkų salotomis ingredientų, o vėliau dalyviai aiškinosi, kas pigiau – kolekcinis elektroninis „Tamagotchi“ ar reta „Mega Labubu“ figūrėlė. Skirtumas pasirodė įspūdingas: virtualus augintinis kainuoja apie 240, o „Labubu“ – net 5400 JAV dolerių. Vis dėlto vienas klausimas šįkart nukėlė į Indiją ir privertė svarstyti, kiek iš tiesų galima nuveikti turint vos 262 eurus.
Vaido komandai teko pasirinkti, ką Indijoje būtų galima gauti už tokią sumą. Galimi variantai buvo:
- 2 savaites gyventi vienviečiame kambaryje ašrame su maitinimu, joga ir meditacija;
- 5 dienas apsistoti prabangiame namelyje arbatos plantacijoje Munare;
- 2 dienas praleisti prie Perijaro laukinės gamtos rezervato su privačiu safariu.
Teisingas atsakymas – dvi savaitės ašrame su maitinimu, joga ir meditacija. Palyginimui, penkių dienų viešnagė prabangesniame namelyje arbatos plantacijoje kainuotų apie 903 eurus, o dvi dienos prie laukinės gamtos rezervato – apie 179 eurų. Tad net ir turint gana ribotą biudžetą Indijoje galima rinktis visai skirtingas patirtis.
„Maximos“ rubrikoje klausimą šįkart uždavė Kauno „Akropolyje“ dirbanti Vaiga. Ji teiravosi, kurių saldainių kilogramo įprasta kaina „Maximoje“ prieš 10 metų buvo 6,98 Eur. Galimi pasirinkimai – „Candy Nut“, „Kregždutė“ ir „Miglė“. Teisingas atsakymas – „Candy Nut“. Šiandien jų įprasta kilogramo kaina dar mažesnė ir siekia 6,39 Eur.
Šiuo metu „Maximoje“ pigiau nei prieš 10 metų galima įsigyti ir daugiau maisto produktų. Šį pavasarį prekybos tinklas daugiau nei 9 tūkst. skirtingų maisto produktų įprastas kainas sumažino iki 25 proc., o rugpjūtį dar labiau sumažino* 500 būtiniausių šviežio maisto prekių kainas, kurios dabar – visada kaip per akciją. Tai taikoma pienui, sviestui, grietinei, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms, dešrelėms, šviežiai sveriamai ir fasuotai kiaulienai bei kavos pupelėms.
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*Į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos buvo dar labiau sumažintos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.
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