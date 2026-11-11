Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kas po kiek?

Turite 262 eurus kelionei į Indiją? Atspėkite, ką už juos galite gauti

2026-11-11 08:20 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 08:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujoje „Kas po kiek?“ laidoje kainas ir vėl spėliojo dvi komandos. Pirmojoje žaidė kapitonas Vaidas, jo žmona Ieva ir draugas, save pristatantis kaip žmogų orkestrą, o antrojoje – atlikėja Karolina, jos vyras ir renginių vedėjas Klaidas bei bičiulis DJ.

Turite 262 eurus kelionei į Indiją? Atspėkite, ką už juos galite gauti (nuotr. Adobe Stock)

Naujoje „Kas po kiek?“ laidoje kainas ir vėl spėliojo dvi komandos. Pirmojoje žaidė kapitonas Vaidas, jo žmona Ieva ir draugas, save pristatantis kaip žmogų orkestrą, o antrojoje – atlikėja Karolina, jos vyras ir renginių vedėjas Klaidas bei bičiulis DJ.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Žaidimas prasidėjo nuo keptų vištienos blauzdelių su bulvių koše ir morkų salotomis ingredientų, o vėliau dalyviai aiškinosi, kas pigiau – kolekcinis elektroninis „Tamagotchi“ ar reta „Mega Labubu“ figūrėlė. Skirtumas pasirodė įspūdingas: virtualus augintinis kainuoja apie 240, o „Labubu“ – net 5400 JAV dolerių. Vis dėlto vienas klausimas šįkart nukėlė į Indiją ir privertė svarstyti, kiek iš tiesų galima nuveikti turint vos 262 eurus.

REKLAMA

Vaido komandai teko pasirinkti, ką Indijoje būtų galima gauti už tokią sumą. Galimi variantai buvo:

  • 2 savaites gyventi vienviečiame kambaryje ašrame su maitinimu, joga ir meditacija;
  • 5 dienas apsistoti prabangiame namelyje arbatos plantacijoje Munare;
  • 2 dienas praleisti prie Perijaro laukinės gamtos rezervato su privačiu safariu.

Teisingas atsakymas – dvi savaitės ašrame su maitinimu, joga ir meditacija. Palyginimui, penkių dienų viešnagė prabangesniame namelyje arbatos plantacijoje kainuotų apie 903 eurus, o dvi dienos prie laukinės gamtos rezervato – apie 179 eurų. Tad net ir turint gana ribotą biudžetą Indijoje galima rinktis visai skirtingas patirtis.

REKLAMA
REKLAMA

„Maximos“ rubrikoje klausimą šįkart uždavė Kauno „Akropolyje“ dirbanti Vaiga. Ji teiravosi, kurių saldainių kilogramo įprasta kaina „Maximoje“ prieš 10 metų buvo 6,98 Eur. Galimi pasirinkimai – „Candy Nut“, „Kregždutė“ ir „Miglė“. Teisingas atsakymas – „Candy Nut“. Šiandien jų įprasta kilogramo kaina dar mažesnė ir siekia 6,39 Eur.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu „Maximoje“ pigiau nei prieš 10 metų galima įsigyti ir daugiau maisto produktų. Šį pavasarį prekybos tinklas daugiau nei 9 tūkst. skirtingų maisto produktų įprastas kainas sumažino iki 25 proc., o rugpjūtį dar labiau sumažino* 500 būtiniausių šviežio maisto prekių kainas, kurios dabar – visada kaip per akciją. Tai taikoma pienui, sviestui, grietinei, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms, dešrelėms, šviežiai sveriamai ir fasuotai kiaulienai bei kavos pupelėms.

Žiūrėkite „Kas po kiek?“ kiekvieną sekmadienį, 17:30 val. per TV3!

*Į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos buvo dar labiau sumažintos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.

Gairės:
indija
maxima
mindaugas stasiulis

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
indija
maxima
mindaugas stasiulis
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų