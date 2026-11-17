Laidoje diskutavo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narės – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė bei Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovė Vilija Targamadzė.
Ar pozicija, kad mokytojų algoms daugiau pinigų nebus skiriama yra galutinė? Ar dar matote, kur galima pasiderėti?
R. Popovienė: Su profesinėmis sąjungomis nuolat diskutuojame, susitinkame, ieškome įvairių sprendimų, įsiklausome. Aš labai atsakingai noriu pasakyti, kad kryptingas darbo užmokestis vykdomas, ir praeitais metais, ir šiais. Tam, kad įgyvendinti keturių profesinių sąjungų susitarimą yra skiriama 245 milijonai eurų ir darbo užmokestis yra didinamas 7,56 proc.
Su Andriaus Navicko profesine sąjunga mes taip pat turime susitarimą pasirašę. Tačiau, dėl darbo užmokesčio tam tikrų įsipareigojimų šioje kolektyvinėje darbo sutartyje mes neturime. Mes ir dabar esame atvirose derybose su šia profesine sąjunga ir turime iškeltus trisdešimt aštuonis reikalavimus, iš kurių penkiolika yra dėl mokytojų saugumo, keturi dėl specialistų pritraukimo, devyniolika dėl darbuotojų išlaikymo švietimo sistemoje.
Jau vyko septyni posėdžiai – vienas iš jų buvo kaip tik dėl darbo užmokesčio. Mes tikrai turime jau tam tikrų sprendimų, kur esame ir sutarę. Tačiau, dar kartą noriu akcentuoti, kad būtent dėl darbo užmokesčio yra vienas punktas, kur mes tik turime derėtis su profesine sąjunga dėl darbo užmokesčio.
Tą mes šiais metais darėme, mes tikrai išsiuntėme kvietimą, mes buvome susitikę, mes pristatėme biudžeto projektą, pristatėme tas galimybes, kurias Vyriausybė ir valstybė pagal visas finansines galimybes gali skirti. Taip pat laukėme ir raštu jų pateikimų, spalio 9-ą dieną mes gavome pasiūlymą, kad jie norėtų, kad darbo užmokestis kiltų 10 proc.
Šiandien tikrai labai atsakingai noriu pasakyti, kad skiriama 250 milijonų eurų ir tai yra 7,56 proc. Pernai buvo beveik 8 proc., tai per dvejus metus jau yra skiriama pusė milijardo eurų darbo užmokesčiui pedagogams, sporto treneriams, dėstytojams, mokslo darbuotojams.
10 proc. šiandien dienai, labai atsakingai galiu pasakyti – valstybė tokių galimybių šiandien tikrai neturi.
Koks konkretus veiksmų planas, jei streikai tęsis, tarkime, dvi savaites? Kur esate nusistatę ribą?
R. Popovienė: Mes tikrai gerbiame teisę streikuoti ir teisę viešai kelti darbuotojų reikalavimus. Tačiau, kreipiausi ir į mokytojus, kad labai atsakingai priimtų sprendimus ir nepamirštų, kad šalia yra mokiniai, šalia yra tėvai, kurie taip pat turi lūkesčius tam tikrus.
Šiandien dienai visi dėl to nerimaujame. Aišku, esame išsiuntę ugdymo įstaigų vadovams ir švietimo skyrių vedėjams, kaip turi mokyklos užtikrinti ugdymo procesą streiko metu. Žinoma, tikimės, kad kuo greičiau pavyks susitarti su mokytojais. Aš kviečiau, kad nesiimti tos kraštutinės priemonės – streiko, bet sėstis ir kalbėtis.
Kaip jūs suprantate, kas vyksta ir ką patartumėte dabar daryti socialdemokratams?
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: Reikia paminėti, kad ši profsąjunga streikuoja jau trečią kartą, bent jau mano prisiminime. Bendrai paėmus, aštriai ir teisingai kelia klausimus pono A. Navicko profsąjunga. Kita profsąjunga ir dar kelios mažesnės galbūt ieško kitų būdų susitarimams pasiekti.
Savo laiku, būtent 2023-iais metais, aš atsimenu dvigubą nuoskaudą. Nuoskaudą iš mokytojų į valdžią ir nuoskaudą iš valdžios į mokytojus. Iš mūsų pozicijos atrodo, kad ta pinigų suma yra skiriama, toks koks yra poreikis ir pagal susitarimą, tačiau, kai mokytojas pakelia savo algalapį sako „aš tiek negaunu“.
Tam yra keletas priežasčių. Čia, turbūt, galvosūkis ir ministerijai. Mūsų žiniomis, dažnu atveju tie pinigai, kai pasiekia savivaldybę, darbo užmokesčio fondas ne visas iškart atiduodamas kiekvienam mėnesiui. Dažnai susiklostydavo situacija, kad paskutiniais metų mėnesiais, galbūt per priedus ar priemokas, ar tryliktą atlyginimą yra dar kažkiek primokama.
Patiria šita Vyriausybė irgi, koks nelengvas yra šitas sektorius, kiek reikia skirtingų pokalbių, diskusijų, susitarimų. Ne visada tai atsiremia į finansinius resursus, kitą sykį tai yra kur kas paprastesni pagarbos arba retorikos dalykai, kas yra girdima iš valstybės vadovų ar atsakingų politikų. Dar kitas dėmuo yra, kad labai dažnai tos problemos, apie kurias kalba mokytojai yra čia pat – savivaldoje, konkrečios mokyklos bendruomenėje. Tai yra labai komplikuotas ir sudėtingas mechanizmas, kuo daugiau tokio komplikuotumo, tuo daugiau nepasitenkinimo.
Kaip jūs matote, ar turi teisę šiandien protestuoti mokytojai, ar turėtų suprasti, kad biudžetas kaip niekada įtemptas?
V. Targamadzė: Turi mokytojai pagrindą streikuoti ir jie pasirinko streiką, kaip derybų instrumentą. Jis yra legalus. Jie demonstruoja savo pilietinę poziciją, todėl aš mokytojus palaikau. Atlyginimai yra vienas iš dėmenų tiktai.
Mano supratimu mokytojai streikuoja parodydami pilietinę poziciją, bet, jūs pažiūrėkite, kas vyko. Praeitą kadenciją – bendrosios programos paleistos, vadovėlių nebuvo. Dabar, šitą kadenciją – taisome programas, mokytojai siunčia pasiūlymus, jų reikalauja, kad per atostogas atsiųstų pasiūlymus. Tai kokia čia pagarba mokytojui?
Ką aš noriu pasakyti – nėra pagarbos mokytojui. Jis tiesiog yra tampomas, kaip kokia nors lėlė už virvučių. Tai užpildyt vieną lentelę, tai užpildyt kitą lentelę. Nei praeitą kadenciją biurokratizmas sumažintas, nei šitą kadenciją.
Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia:
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.