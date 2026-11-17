„Biudžeto projektas grįš į Vyriausybę tikslinimui. Tai yra tinkamas laikas aptarti tiek valdžios institucijoms, tiek švietimo bendruomenei tuos klausimus, dėl kurių ir vyksta streikai“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Augustinavičius.
Kalbėdamas apie papildomų lėšų paieškas, patarėjas pabrėžė, kad pirmiausia reikėtų įvardyti spręstinas problemas ir įvertinti, kiek lėšų joms reikėtų.
„Pirmiausia, aišku, reikia susėsti, diskutuoti, kokias tiksliai problemas norima išspręsti, kokia apimtimi“, – sakė jis.
Anot V. Augustinavičiaus, sprendimų reikėjo ieškoti vertinant visą trejų metų biudžeto perspektyvą.
„Prezidento nuomone, deficito didinimas nėra opcija, o biudžeto viduje, trimetėje biudžeto planavimo perspektyvoje, matyt, ten yra daug dėmenų“, – kalbėjo patarėjas.
Jis taip pat teigė, kad valdžios institucijos galėtų aptarti atlyginimų klausimus su įvairių sektorių darbuotojais ir ieškoti galimybių juos spręsti trejų metų biudžeto plane.
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką. Ryto duomenimis prie jo prisijungė 222 švietimo įstaigos. Dalyje švietimo įstaigų streiko metu bus nutraukiamas ugdymo procesas – dalis mokytojų nepasirodys darbe.
Pasak švietimo profesinės sąjungos vadovo Andriaus Navicko, pedagogai tikisi, kad Vyriausybė reaguos ir greitai imsis spręsti mokytojų darbo užmokesčio klausimų.
LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą. Pasak A. Navicko, kitų reikalavimų profesinė sąjunga nekelia.
Tiesa, su profsąjunga ketvirtadienį susitikusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, jog nepavyks įgyvendinti jų keliamo lūkesčio dėl didesnio pedagogų darbo užmokesčio augimo.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.