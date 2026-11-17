Susisiekimo ministerijos iniciatyva, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) kartu su Lietuvos policija, Migracijos departamentu ir kitomis institucijomis vykdė pavežėjų patikrinimus. Jų metu Vilniuje ir Kaune patikrinti 73 pavežėjai.
„Mes gavome tai, kad patikrinus pavežėjus, Vilniuje nustatyta daugiau kaip 80 proc. pažeidimų iš visų patikrintų, Kaune – daugiau kaip 57 proc.“, – kalbėjo J. Taminskas.
„Pagrindiniai pažeidimai yra techninės apžiūros periodiškumo neislaikymas, netinakams automobilių ženklinimas, draudimo ir dokumentų neatitikimai, taksi veiklos pažeiidmai taip pat nustatyti, migracijos pažeidimai, kelių eismo taisyklių pažeidimai, kur policija atitinakmai surašė ne vieną protokolą“, – vardijo ministras.
Stabdys leidimus
Anot J. Taminsko, LTSA nuo šiol keisis informacija su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) ir, nustatę neatitikimus, stabdys pavežėjams išduotus leidimus vykdyti veiklą.
„Šiai dienai yra išduota 12 630 leidimų, iš jų 5000 pavežėjų turi skolų valstybei. iš tų 5000-ių 900 pavežėjų yra užsienio piliečiai (nebūtinai iš trečiųjų šalių)“, – sakė J. Taminskas.
„Išskirtinis atvejis, kad vienas pavežėjas turi per 1,5 milijono eurų skolą valstybei. Tai nebūtinai reiškia, kad skola yra už pavėžėjo veiklą, nes VMI bendrai apie asmens turimas skolas valstybei pateikia informaciją ir, jeigu asmuo turi skolą valstybei, jis negali vykdyti pavėžėjo veiklos“, – komentavo ministras.
Žurnalistams paklausus, ar nepasigirdo, ministras patvirtino, kad tikrai kalba apie tokią sumą: „Taip, aš irgi tris kartus perklausiau dėl tos sumos. Taip – 1,5 mln. eurų.“
J. Taminskas sako neturįs duomenų, iš kur pas asmenį tokia skola, bet patikino, kad jis turi leidimą vykdyti pavežėjo veiklą.
Nuo šiol LTSA turės patikrinti, kad pavežėjai neturėtų jokių skolų valstybei.
Tikrins griežčiau
J. Taminskas sako, kad reidai bus ir toliau tęsiami.
„Toliau tęsime reidus, stiprinsime [prevenciją]. Kitų metų biudžete numatysime papildomą finasnavimą LTSA, taip pat ieškosime papildomų galimybių skirti finansavimą ir policijai, kad jie galėtų padėti LTSA šioje viekloje tikrinannt pavežėjus
Ruošiame teisės aktų pakeitimus. Artimiausiu metu pateiksime viešam derinimui“, – sakė J. Taminskas.
Anot ministro, institucijos esą jau dabar pradeda aktyvesnį apsikeitimą duomenimis. LTSA nuo šiol galės gauti duomenis ir iš VMI, ir iš Migracijos departamento, ir iš kitų organizacijų.
J. Taminskas pripažįsta, kad iki šiol buvo problemų su informacijos dalijimusi tarp institucijų. Tai vyko per lėtai, taip pat dalis duomenų rodydavo nepilną vaizdą.
„Kadangi tie duomenys savo laiku nesuvaikščiojo tinkamai, atsirado tokia pilka zona veikti pavežėjimo sektoriuje nesąžiningiems pavežėjams“, – aiškino jis.
„Duomenys, kuriuos gauna LTSA iš atitinkamų institucijų dėl pavežėjų nepriekaištingos reputacijos, neatspindi tų duomenų, kur gali būti klausimų dėl jų nepriekaištingos reputacijos jų kilmės valstybėse, nes duomenys yra teikiami apie tai, ar jie Lietuvoje nėra padarę nusikalstamų veikų ir panašiai“, – kalbėjo J. Taminskas.
Jis taip pat paminėjo, kad daug problemų yra pavežėjimo platformų, ypač „Bolt“, sistemoje. Mat šių platformų pavežėjų teisiniai santykiai reguliuojami reguliuojami ne Darbo kodeksu, o per civilinę teisę, todėl atsiranda daug piktnaudžiavimo.
Policija dažniausiai gauna pranešimus dėl pavežėjų pavojingo vairavimo
Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas priduria, kad patikrinimų metu vertinama ne tik, ar pavežėjai turi visus dokumentus dėl vykdomos veiklos, bet ir informacija dėl jų teisinės padėties, jeigu pavežėjai yra iš trečiųjų šalių. Kitiap tariant, žiūrima, ar šie asmenys Lietuvoje yra teisėtai.
Prie reidų prisijungė pasieniečiai ir Migracijos departamentas.
„Kas yra svarbu, kad tie reidai bus tęsiami ir ateityje. Taip pat, tikrai lauksime pakeitimų, kurie įpareigos vežėjus paženklinti savo automobilius ryškiau tam, kad stipresnę kontrolę galėtume vykdyti ne tik specializuotų reidų metu, bet ir policijos pareigūnai kasdieninės veiklos metu galėtų lengviau atpažinti pavežėjus eismo sraute, juos stabdyti ir pasitikrinti tiek ir dokumentaciją, tiek ir blaivumą“, – kalbėjo komisaras.
Anot jo, policija dažniausiai gauna pranešimus dėl pavežėjų pavojingo vairavimo.
„Žmones praneša, kad mato priekyje automobilį, kuris pažeidinėja kelių eismo taisykles, tai yra ištisinių linijų kirtimai, rikiavimasis nerodant posūkio, apvojingas manevravimas ir panašaus pobūdžio pažeidimai“, – sakė A. Paulauskas.
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