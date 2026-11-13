Socialdemokratai apsisprendė: štai ką kelia į Vilniaus merus

Tokį sprendimą priėmė penktadienį posėdžiavusi Vilniaus socialdemokratų konferencija.
Ji taip pat patvirtino partijos kandidatų į sostinės tarybą sąrašą, kurio lyderiu išrinktas dabartinis socialdemokratų frakcijos Vilniaus miesto taryboje seniūnas Povilas Pinelis.
Savivaldos rinkimai vyks kovo mėnesį
Kaip teigiama penktadienį išplatintame partijos pranešime, J. Taminskas yra sukaupęs ilgametę patirtį viešojo administravimo, savivaldos ir susisiekimo srityse.
„Tai žmogus, kuris ne tik gyvena ir dirba Vilniuje, kasdien susiduria su miestiečiams aktualiais iššūkiais, bet ir turi aiškią viziją, kaip juos spręsti. Jo sukaupta patirtis, kompetencija ir gebėjimas siekti konkrečių rezultatų yra tai, ko reikia sostinei. Tikime, kad Juro siūloma miesto ateities vizija sulauks ir vilniečių, norinčių realių, teigiamų pokyčių savo mieste, palaikymo“, – sako P. Pinelis.
Kaip rašė BNS, toliau vadovauti miestui siekia dabartinis meras konservatorius Valdas Benkunskas. Į šį postą taikosi ir dabartinis vicemeras, „laisvietis“ Vytautas Mitalas, liberalas Simonas Gentvilas.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kelia Jekaterinos Rojakos kandidatūrą, „valstiečiai“ – teisingumo viceministrės Kristinos Zamarytės-Sakavičienės kandidatūrą.
Vadovauti sostinei taip pat siekia Seimo narys, buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas, „Nacionalinio susivienijimo“ lyderis, parlamentaras Vytautas Sinica, Vilniaus miesto tarybos narys, partijos „Lietuva – visų“ pirmininkas Aleksandras Nemunaitis, buvęs televizijos laidų vedėjas Kristupas Krivickas.
Tuo metu Lietuvos regionų partija į Vilniaus miesto meres nutarė kelti Salininkų seniūnaitę Violetą Fominienę-Salemonę, o Žaliųjų partija – buvusį aplinkos viceministrą, transporto inovacijų specialistą Martyną Norbutą.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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