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„Visiška velniava!“ – Taminskas pasisakė apie Klaipėdos valdžios sprendimą

2026-11-09 15:16 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 15:16
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Klaipėdos jūrų uosto direkcijai dėl miesto valdžios ribojimų sustabdžius 50 mln. eurų vertės Kruizinių laivų terminalo statybas, susisiekimo ministras Juras Taminskas gėdingu vadina tai lėmusį uostamiesčio sprendimą apriboti leidžiamą vilkikų svorį gatvėse į statybvietę.

Taminskas: su ES sutarta dėl CO2 dedamosios išskaidymo per ilgesnį laikotarpį (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Klaipėdos jūrų uosto direkcijai dėl miesto valdžios ribojimų sustabdžius 50 mln. eurų vertės Kruizinių laivų terminalo statybas, susisiekimo ministras Juras Taminskas gėdingu vadina tai lėmusį uostamiesčio sprendimą apriboti leidžiamą vilkikų svorį gatvėse į statybvietę.

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„Klaipėdos uostas pasiskolino dešimtis milijonų eurų, kad galėtų tą padaryti. Bet Klaipėdos meras nenori, kad Klaipėda klestėtų. Atminkite tai. Jis nenori. Jis viską daro kaip mažas vaikas. Kenkia. Trukdo. Kaišioja pagalius į ratus. Gėda“, – feisbuke pirmadienį rašė J. Taminskas.

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„Visiška velniava!“ – pareiškė ministras.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juras Taminskas

Ministras užsiminė apie laivų terminalo statybų pabaigą

Ministras pabrėžė, kad naujas kruizinių laivų terminalas turėjo būti pastatytas kitąmet, jį uostas stato „ne sau, o Klaipėdos miestui“. Pasak jo, terminale švartuotųsi didesni kruizų laivai, tai pritrauktų daugiau turistų.

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Uosto vadovas Algis Latakas pirmadienį žurnalistams sakė, kad Klaipėdos savivaldybės spalio pabaigoje priimtas sprendimas riboti sunkesnių nei 25 tonų transporto priemonių eismą į statybvietę vedančiuose keliuose buvo netikėtas, dėl to uostas „praranda brangų laiką, o kasdienius nuostolius skaičiuoja dešimtimis tūkstančių eurų“.

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A. Latako teigimu, šiuo metu generalinė rangovė „Tilsta“ yra sustabdžiusi projekto įgyvendinimą, o jei darbai sustotų mėnesiui, nuostoliai siektų 300 tūkst. eurų.

Anot jo, pernai prasidėjusios statybos iki šiol vyko sklandžiai. Jas tikimasi užbaigti iki 2027 metų pabaigos.

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Rugsėjį skelbta, kad Europos investicijų bankas (EIB) skolina 100 mln. eurų Klaipėdos uostui, o dalis šio finansavimo skirta ir statomam kruizinių laivų terminalui, kuris bus pritaikytas ir NATO laivams priimti. EIB paskola bus dengiama iki pusės projekto išlaidų.

Be to, šių metų gegužę Šiaurės investicijų bankas (ŠIB) suteikė uostui iki 55,5 mln. eurų paskolą, dalis jos taip pat skirta kruizų laivų terminalui.

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