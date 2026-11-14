Į Vilniaus merus besitaikantis Taminskas kirto Benkunskui: „Vilnius buvo nugyventas“

„Man skaudu žiūrėti, kaip per dvylika metų Vilnius infrastruktūriškai buvo nugyventas, nes naujų daugiabučių statyba, gatvių siaurinimas ar bortelių klojimas nėra teisinga investicija į infrastruktūrą. Žinau, kaip atrodė miestas, matau viziją, kaip jis turi atrodyti, ir kaip vilnietis aš įsivaizduoju Vilnių absoliučiai kitaip“, – šeštadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.
Ministro teigimu, apsispręsti dalyvauti mero rinkimuose nebuvo lengva. Jis tikino ilgai svarstęs šią galimybę ir taręsis su šeima.
„Aš iš tikrųjų visą šį laiką intensyviai galvojau ir tariausi su šeima. Aplinkui visi (…) stipriai kalbino. Galutiniame rezultate sutikau, nes pats esu vilnietis: čia užaugau, lankiau mokyklą, studijavau universitete, čia gyvenu, čia gyvena mano šeima“, – aiškino politikas.
Paklaustas, kaip vertina savo galimybes laimėti sostinės mero rinkimus, J. Taminskas konkrečių prognozių nepateikė.
„Rezultatai bus, kai įvyks rinkimai, o aš, kaip teisininkas, visą laiką vertinu penkiasdešimt prieš penkiasdešimt. Tai toks mano profesinis matymas, taip aš ir vertinu“, – sakė jis.
J. Taminskas įsitikinęs, kad sostinei turėtų vadovauti Vilniuje užaugęs ir gyvenantis žmogus. Kartu jis kritikavo miesto valdžios sprendimus siaurinti gatves bei plėtoti laivybą Neryje.
„Manau, kad Vilniui turi vadovauti vilnietis, o ne žmogus iš miestelių ar miestų, kur yra vienas ar du šviesoforai. Tuomet prasideda gatvių siaurinimas arba laivų pirkimas į Nerį“, – kalbėjo ministras.
Anot jo, lėšas, skirtas laivams Neryje, būtų buvę galima panaudoti švietimo infrastruktūrai.
„Už tuos laivus Nerimi, kad ir smagius bei gražius, mes galėjome šiandien turėti bent vieną lopšelį-darželį. Tiesiog paprasta matematika ir logika“, – teigė J. Taminskas.
Kalbėdamas apie susisiekimo infrastruktūrą, ministras pabrėžė, kad pirmiausia būtina gerinti esamą viešojo transporto sistemą, o tramvajaus ar metro projektus vertinti kaip ilgalaikius sprendimus.
„Tvarkingas viešasis transportas, pirmiausia: tiek autobusai, tiek troleibusai. O metro ir tramvajus – tai klausimai į ateitį, ir tikrai jie nebus įgyvendinti rytoj ar poryt. Galbūt tramvajų galima turėti po ketverių–penkerių metų. Metro, mes suprantame, yra dešimtmečių projektas“, – sakė jis.
Kritika Benkunskui
Paklaustas apie kritiką dabartiniam Vilniaus merui V. Benkunskui, J. Taminskas neslėpė, kad jo požiūris į dabartinio mero politiką jau seniai yra neigiamas.
„Aš niekada nemėgau V. Benkunsko ir toliau nemėgstu. Jį kritikavau ir anksčiau, visą laiką, iki jam pradedant dirbti savivaldybėje ir tampant meru, tik aš nebuvau ministras, todėl tos kritikos negalėjau išsakyti viešai“, – sakė jis.
„Dabar ją galiu išsakyti viešai. Kaip kandidatas irgi išsakysiu. Tai mano požiūris į poną Valdą. Na, žinote, jis yra Valdas“, – pridūrė J. Taminskas.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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