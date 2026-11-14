Renginyje – išskirtinis Ingos Ruginienės įvaizdis: tokią ją išvysite retai

Renginiui ji pasirinko itin ryškų įvaizdį.
Patraukė dėmesį
Fotografų užfiksuotame kadre matoma, kad I. Ruginienė suvažiavimui pasirinko akį traukiantį derinį.
Ji vilkėjo ryškiai raudoną, ilgą suknelę. Prie jos priderino juodą klasikinį švarką su dirželiu, kuris pabrėžė siluetą.
Toks suknelės pasirinkimas gali nebūti atsitiktinis – LSDP siejama su raudona spalva.
Pristatė kandidatus
Kaip rašė ELTA, LSDP šeštadienį pristatė 58 kandidatus į savivaldų vadovus kitų metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Tarp jų – susisiekimo ministras Juras Taminskas, aštuoni dabartiniai Seimo nariai, Krašto apsaugos ministerijos (KAM) kancleris Dainius Ivoškis, dabartiniai bei ilgamečiai savivaldybių vadovai.
Dėl dar vienos kadencijos varžysis šiuo metu atitinkamoms savivaldybėms vadovaujantys socialdemokratai. Tarp jų – Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, Alytaus miesto vadovas Nerijus Cesiulis, Biržų rajono meras Kęstutis Knizikevičius, Kėdainių rajono vadovas Valentinas Tamulis, Mažeikių rajono merė Rūta Matulaitienė, Pakruojo rajono meras Saulius Margis, Radviliškio rajono vadovas Kazimieras Račkauskis, Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas, Telšių rajono meras Tomas Katkus bei Vilkaviškio rajono vadovas Algirdas Neiberka.
Kandidatų sąraše taip pat yra ilgametis Neringos meras Darius Jasaitis, savivaldybei vadovaujantis nuo 2013 metų. Tiesa, Neringos savivaldybės vadovas nuo 2021 m. priklausęs Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, šių metų rugsėjį nusprendė grįžti į LSDP, kurios nariu buvo 2010–2021 metais.
Tuo metu Jonavos rajono savivaldybėje, kurioje pareigas ėjo dabartinis premjeras ir LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, keliama Povilo Beišio kandidatūra. Pastarasis savivaldybės vadovo posto siekė ir 2025 metais paskelbtuose pirmalaikiuose rinkimuose, kurie vėliau buvo atšaukti.
Birštone partijos kandidatu tapo vicemeras Edvardas Citvaras, Prienų rajone – vicemeras Deividas Dargužis.
Į merus – aštuoni Seimo nariai ir ministras
Be to, į savivaldybių merų postus LSDP kelia ir aštuonių dabartinių Seimo narių kandidatūras.
Joniškio rajone kandidatuos Vaida Aleknavičienė, Kauno mieste – Audrius Radvilavičius, Kauno rajone – Šarūnas Šukevičius, Klaipėdos rajone – Alvydas Mockus, Kretingos rajone – Violeta Turauskaitė, Panevėžio mieste – Andrius Busila, Raseinių rajone – Matas Skamarakas, o Šiaulių mieste – Roma Janušonienė.
Vilniaus miesto mero posto sieks susisiekimo ministras J. Taminskas.
Kauno rajone kandidatuosiantis Š. Šukevičius rinkimų sąraše pakeis ilgametį rajono merą Valerijų Makūną, kuris savivaldybei vadovauja nuo 2007 metų.
Kandidatuos ir valstybės institucijose dirbantys politikai
Tiesa, tarp kandidatų į savivaldybių merus yra ir aukštas pareigas valstybės institucijose einantys politikai.
Tarp jų ir KAM kancleris D. Ivoškis, siekiantis Kelmės rajono mero posto.
Tuo metu Palangoje socialdemokratai kelia buvusią Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) kanclerę Svetlaną Tučkę.
Jurbarko rajono mero posto sieks aplinkos viceministras Algirdas Pieniuta. Už miškų politiką atsakingas politikas anksčiau dirbo susisiekimo ministro patarėju, taip pat yra Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys.
Tarp kandidatų yra ir dabartinė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė – ji sieks Tauragės rajono mero posto.
Savo ruožtu Širvintų rajone partija kelia Anną Kuznecovienę. Politikė anksčiau dirbo kultūros viceministre, tačiau iš šių pareigų pasitraukė 2025 metų lapkritį ir šiuo metu dirba Seimo pirmininko Juozo Oleko sekretoriate.
Tarp kandidatų – ir „čekiukų“ istorijose figūravę politikai
Tarp partijos keliamų kandidatų yra ir politikų, kurių pavardės buvo minimos vadinamosiose savivaldybių „čekiukų“ istorijose. Tiesa, jų teisinis statusas skiriasi.
Akmenės rajono merui V. Mitrofanovui iškelta baudžiamoji byla šių metų spalį buvo perduota teismui. Prokuratūros duomenimis, politikas kaltinamas piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu ir dokumentų klastojimu bei disponavimu jais, jam einant Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.
Tuo metu Tauragėje kandidatuojanti R. Grigalienė taip pat buvo sulaukusi teisėsaugos įtarimų dėl tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimo. Šių metų gegužę teismas patvirtino prokuroro sprendimą atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Prokuratūros teigimu, politikė savo kaltę pripažino, dėl veiksmų gailėjosi ir atlygino žalą.
Varėnos rajone kandidatuosiantis Povilas Saulevičius šių metų vasarą pranešė sulaukęs įtarimų tyrime dėl 2019–2023 metų kadencijos tarybos nario išlaidų. Politikas tuomet teigė neteisėtų veiksmų neatlikęs ir priminė, kad pareikšti įtarimai nėra kaltę patvirtinantis teismo sprendimas.
Šilutės rajono mero posto siekiančiam Tomui Budrikiui įtarimai dėl tarybos nario išmokų panaudojimo buvo pareikšti 2025 metais, tačiau 2026-ųjų liepą ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu buvo nutrauktas.
Tuo metu Palangoje kandidatuojanti S. Tučkė baudžiamojoje byloje nėra įtariamoji, tačiau prokuratūra šiemet civiline tvarka kreipėsi į teismą, prašydama iš jos priteisti daugiau kaip 6,6 tūkst. eurų, kuriuos politikė esą nepagrįstai gavo kaip tarybos nario veiklos išlaidų kompensacijas. S. Tučkė yra sakiusi su tokiu vertinimu nesutinkanti.
Telšių rajono meras T. Katkus baudžiamųjų įtarimų dėl „čekiukų“ nėra sulaukęs, tačiau buvo tarp tarybos narių, kurie po kilusio skandalo savivaldybei grąžino dalį anksčiau gautų tarybos nario veiklos išmokų.
Vilniaus rajono kandidatas paaiškės vėliau, Ukmergėje savo kandidato nekels
Šeštadienį partija pristatė kandidatus 58 savivaldybėse. Tiesa, iš viso LSDP kandidatus į merus ketina kelti 59 savivaldybėse, tačiau partijos Vilniaus rajono skyrius savo kandidatą į merus ketina iškelti lapkričio 28 dieną.
Tuo metu Ukmergės rajone socialdemokratai savo kandidato į merus nekelia.
Programoje – dėmesys šeimoms, aplinkai bei bendruomenei
Tarybos posėdyje partija taip pat pristatė 2027–2031 metų savivaldos rinkimų programą. Joje išskiriamos trys pagrindinės sritys – „Auganti šeima“, „Patogi aplinka“ ir „Veikli bendruomenė“. Socialdemokratai, be kita ko, žada stiprinti ambulatorijas, plėsti mobiliąsias sveikatos paslaugas, gerinti darželių prieinamumą, tvarkyti vietinius kelius ir šaligatvius bei remti smulkųjį ir šeimos verslą.
„Mūsų programos pagrindas yra atsakomybė žmogui, šeimai ir bendruomenei. Tam išskiriame tris svarbiausias sritis. Pirmoji – auganti šeima. Tai prieinamas švietimas, sveikatos priežiūra ir pagalba žmogui. Antroji – patogi aplinka. Tai tvarkinga infrastruktūra, patogus susisiekimas ir prieinamas būstas. Trečioji – veikli bendruomenė. Tai darbo galimybės, saugumas ir gyventojų dalyvavimas savivaldybėse“, – pristatydamas programą kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
2023 metų savivaldos rinkimuose socialdemokratai laimėjo 17 merų postų, o partijos atstovai pateko į visų 60 savivaldybių tarybas.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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