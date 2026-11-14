Socialdemokratai dėlioja rinkimų prioritetus: Sinkevičius išskyrė svarbiausias sritis

„Esame patyrę „ūkininkai“: įrodėme, kad gebame pasirūpinti vietos infrastruktūra, žmonių kasdienio gyvenimo aplinka. Ir neabejotinai yra labai, labai svarbu. Tačiau savivalda nesibaigia ties kelių asfaltu ir šaligatvių trinkelėmis“, – partijos suvažiavime šeštadienį sakė M. Sinkevičius.
„Mums, socialdemokratams, tai – visų pirma rūpestis žmogaus ir jo šeimos gerove, žmogaus ir šeimos socialiniu teisingumo jausmu. Tad dar didesnio mūsų dėmesio turi sulaukti šeima, mokykla ir vietos bendruomenė“, – pridūrė jis.
Pasak M. Sinkevičiaus, socdemai ir savivaldos lygiu turi siekti sudaryti tinkamas sąlygas lietuvių šeimoms augti Lietuvoje, gerinant padėtį regionų mokyklose, prieinamumą darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose.
„Mes, socialdemokratai, niekada nesitaikstysime su tuo, kad vaiko ateitį ir galimybes lemtų jo (...) adresas. Nesvarbu, ar vaikas auga sostinėje, arvienkiemyje – jis turi teisę įgyti gerą išsilavinimą ir gauti lygų gyvenimo startą. O jo mokytojas – deramą atlygį“, – kalbėjo jis, taip pat žadėdamas socialdemokratų pastangas toliau rūpintis kultūra.
Valstybės pagrindų stiprinimas
Politiko teigimu, geopolitinių grėsmių akivaizdoje svarbu stiprinti valstybės pagrindus – tarpusavio pasitikėjimą ir solidarumą, tikrą savivaldą.
„Neatkursime piliečių solidarumo, jei neįveiksime politinės ir politikų arogancijos, jei po rinkimų raginsime žmones užsičiaupti ir laukti kitų rinkimų. Neatkursime pasitikėjimo be atviro dialogo, be aktyvaus piliečių dalyvavimo bendrus reikalus svarstant ir sprendžiant“, – sakė LSDP pirmininkas.
Konferencijoje šeštadienį socdemai tvirtins savivaldos rinkimų programą, pristatys didžiąją dalį kandidatų į merus.
2023 metais per tiesioginius merų ir savivaldybių tarybų rinkimus išrinkta 17 LSDP merų, o savivaldybių tarybų narių mandatus iškovojo 358 atstovai.
Ateinantys savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.