Premjeras: DI viešajame sektoriuje leistų daugiau dėmesio skirti žmonių poreikiams

„Atsakingai taikomas dirbtinis intelektas leistų viešajam sektoriui veikti efektyviau, supaprastinti procesus, greičiau teikti paslaugas ir daugiau dėmesio skirti žmonių poreikiams. Svarbu nepraleisti šios galimybės, kartu užtikrinant, kad svarbiausi sprendimai liktų žmogaus rankose“, – Vyriausybės kanceliarijos išplatintame pranešime teigia M. Sinkevičius.
Aptartos dirbtinio intelekto technologijos
Susitikime su eksperte premjeras akcentavo, kad DI technologijoms vystantis neįtikėtinu greičiu, viešajame sektoriuje reikia diegti į ateitį orientuotus sprendimus ir stiprinti darbuotojų gebėjimus naudotis vis atsinaujinančiais DI įrankiais.
Susitikime taip pat aptarta, nuo ko turėtų prasidėti nacionalinės DI politikos formavimas – aiškių taisyklių, patvirtintų priemonių ar konkrečių rezultatų, leidžiančių įvertinti DI naudą.
Be to, daug dėmesio skirta švietimo sistemai: svarstyta, kaip sparčios technologijų kaitos sąlygomis atnaujinti ugdymo programas, parengti mokytojus, keisti mokinių pasiekimų vertinimą ir užtikrinti atsakingą DI naudojimą mokyklose.
M. McCauley pažymėjo, kad bet kurioje srityje pasitelkiant DI įrankius būtina užtikrinti, kad šie įrankiai būtų naudojami atsakingai, pagal aiškiai nustatytas tvarkas, o galutinius sprendimus priimtų žmonės.
Ji taip pat patikino, kad net ir šiais laikais, kai esama labai gerai išvystytų DI įrankių, žmogiškasis faktorius yra svarbiausias bet kokiame procese: tik 10 proc. atliekamo darbo sėkmės priklauso nuo DI, 20 proc. – nuo duomenų ir analizės, o 70 proc. lemia žmogaus indėlis.
Premjeras su eksperte taip pat kalbėjo apie mažų valstybių kalbų išsaugojimą skaitmeninėje erdvėje: aptarta Naujosios Zelandijos patirtis integruojant valstybinę kalbą į DI sistemas.
Be to, apsvarstytos ir Lietuvos bei Naujosios Zelandijos bendradarbiavimo DI politikos ir mokslinių tyrimų srityse galimybės.
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