Paaiškės, kas sieks merų postų: socialdemokratai pristatys daugiau nei 50 kandidatų

„Aptarsime politines aktualijas, tvirtinsime 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimų programą, pristatysime kandidatus“, – BNS sakė Seimo LSDP frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Vis dėlto, jos teigimu, bus pristatyti dar ne visi partijos kandidatai į merus.
„Ne visi, bet virš 50 tai tikrai bus“, – sakė O. Leiputė.
Miesto merų kandidatūros
Anksčiau skelbta, kad į Kauno miesto merus socialdemokratai kelia Seimo nario Audriaus Radvilavičiaus kandidatūrą, į Klaipėdos – teisininko Jurijaus Martinaičio, į Šiaulių – parlamentarės Romos Janušonienės, į Panevėžio – parlamentaro Andriaus Busilos kandidatūras.
2023-iaisiais per tiesioginius merų ir savivaldybių tarybų rinkimus išrinkta 17 LSDP merų, o savivaldybių tarybų narių mandatus iškovojo 358 atstovai.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.
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