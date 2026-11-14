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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškės, kas sieks merų postų: socialdemokratai pristatys daugiau nei 50 kandidatų

2026-11-14 08:25 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-11-14 08:25
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Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba šeštadienį Vilniuje tvirtins savivaldos rinkimų programą, pristatys didžiąją dalį kandidatų į merus.

LSDP suvažiavimas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
GALERIJA (17)

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba šeštadienį Vilniuje tvirtins savivaldos rinkimų programą, pristatys didžiąją dalį kandidatų į merus.

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„Aptarsime politines aktualijas, tvirtinsime 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimų programą, pristatysime kandidatus“, – BNS sakė Seimo LSDP frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LSDP ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai susitiko dėl koalicijos sudarymo

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Vis dėlto, jos teigimu, bus pristatyti dar ne visi partijos kandidatai į merus.

„Ne visi, bet virš 50 tai tikrai bus“, – sakė O. Leiputė.

Miesto merų kandidatūros

Anksčiau skelbta, kad į Kauno miesto merus socialdemokratai kelia Seimo nario Audriaus Radvilavičiaus kandidatūrą, į Klaipėdos – teisininko Jurijaus Martinaičio, į Šiaulių – parlamentarės Romos Janušonienės, į Panevėžio – parlamentaro Andriaus Busilos kandidatūras.

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2023-iaisiais per tiesioginius merų ir savivaldybių tarybų rinkimus išrinkta 17 LSDP merų, o savivaldybių tarybų narių mandatus iškovojo 358 atstovai.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.

 

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