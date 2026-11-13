Roko Yan gyvenime artėja jaudinantis įvykis: „Pamažu...“

Pirmasis ambicingas ir tūkstančius klausytojų į Kauno „Žalgirio“ areną subursiantis muzikinis šou „Alkis“ įvyks jau lapkričio 20 d., o gruodžio 18 d. visa tai atlikėjas pakartos „Arena Vilnius“.
„Pamenu jausmą grįžus po generalinės repeticijos. Pamažu tiek mėnesių nešiotą įtampą ir rūpestį tarsi atleido ir pakeitė ramybė, dėkingumas ir džiaugsmas dėl to, ką padarėm“, – atvirai kalba Rokas Yan.
Atlikėjui artėjantys šou – kur kas daugiau nei dar vienas koncertas. Tai mėnesius trukusio kūrybinio proceso kulminacija ir galimybė įgyvendinti tokio masto muzikinę viziją, kurios pakartojimo ateityje jis negali garantuoti.
„Man tai nėra tiesiog dar vienas didelis koncertas. Į tuos du būsimus vakarus žiūriu kaip į ypatingą gyvenimo momentą, nes nežinau, ar kada turėsiu progą sukurti tokio masto pasirodymą. Now or never baby!“, – sako atlikėjas.
Artėjantys vakarai Kauno „Žalgirio“ ir sostinės „Arena Vilnius “ arenose Rokui Yan turi ir dar vieną ypatingą reikšmę – tai galimybė susitikti su žmonėmis, kuriems jo muzika ir kūryba yra artima.
„Jei mano dainos ir visa tai, ką kuriam, jums artima, labai labai noriu, kad nepraleistumėt“, – kviečia Rokas Yan.
Likus savaitei iki šou, atlikėjas jau gali atsikvėpti po generalinės repeticijos, tačiau publikai svarbiausi momentai dar tik prieš akis. Du vakarai, kuriuose susitiks mėnesius kurtas muzikinis pasaulis, atlikėjo emocijos ir tūkstančiai žmonių, norinčių tapti šio momento dalimi.
Primename, kad pirmasis Roko Yan muzikinis šou „Alkis“ jau kitą penktadienį, lapkričio 20 d. įvyks Kauno „Žalgirio“ arenoje, o gruodžio 18 d. bus pakartotas „Arena Vilnius“ sostinėje. Bilietus į abu šou platina Bilietai.lt