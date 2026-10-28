Skelbia, kas pradės didžiausius Roko Yan areninius šou

2000-ieji Lietuvos muzikos scenoje turėjo savo veidą, skambesį ir taisykles – kurias įdomiausi atlikėjai nuolat laužė. Tai buvo drąsių eksperimentų, žanrų, ryškių asmenybių ir nevaržomos saviraiškos laikotarpis. Būtent šią estetiką savo kūryboje ir didžiuosiuose „Alkio“ arenų šou atgaivina Rokas Yan, o dabar paaiškėjo, kas taps svarbia šios muzikinės vizijos dalimi – prie jo prisijungs ir vakarus didžiausiose šalies arenose pradės legendiniai SKAMP, rašoma pranešime spaudai.
Lietuvos popmuzikos istorijoje SKAMP užima ypatingą vietą. Drąsiai jungdami skirtingus muzikos žanrus, eksperimentuodami su skambesiu ir laužydami nusistovėjusias ribas, jie tapo vienu ryškiausių 2000-ųjų muzikos vardų. Todėl jų pasirodymas Roko Yan „Alkio“ arenose – ne šiaip svečių pasirodymas, o simboliškas susitikimas su epocha, kuri įkvėpė ir patį atlikėją.
„Kaip jau turbūt pastebėjote, šie koncertai, kaip ir visa „Alkio“ era, yra mano savotiškas omažas 2000-ųjų laikotarpio popkultūrai. Tai buvo laikas, kupinas tikrumo, charakterio, seksualumo, laisvės, šiek tiek provokacijos ir rokenrolo.
Man atrodo, kad SKAMP kūryboje visada degė tas pats alkis, iš kurio gimė mano albumas ir šie šou. SKAMP'ai yra absolute legends – drąsūs, nenuspėjami, maišantys skirtingus muzikos žanrus, laužantys nusistovėjusias taisykles ir niekada nebandantys įtilpti į vieną apibrėžimą.
Todėl man jų pasirodymas „Alkio“ arenose yra labai prasmingas. Mus jungia ne tik meilė muzikai, bet ir požiūris, kad ji neprivalo būti saugi, nuspėjama ar patogi. Ji gali provokuoti, stebinti, būti seksuali, keista, jautri ir maištinga vienu metu.
Paskubėkit įsigyti savo bilietus, šis šou įvyks vos du kartus, ir atkartoti jo, jaučiu, bus neįmanoma“, – sako Rokas Yan.
SKAMP taip pat džiaugiasi galimybe susitikti su Roku Yan vienoje scenoje ir kartu sukurti vakarėlį, kuriame netrūks energijos bei gyvos muzikos.
„Labai smagu tapti Roko Yan areninių koncertų dalimi. Džiaugiamės galėdami pasidalinti savo energija ir kartu su Roku užkurti vakarėlį, kuriame bus tikrai daug gerų emocijų ir gyvos muzikos. Iki susitikimo arenose!“, – teigia SKAMP.
Roko Yan „Alkio“ arenų šou vyks vos du kartus. Lapkričio 20 d. Rokas Yan pasirodys Kauno „Žalgirio“ arenoje, o gruodžio 18 d. šou pasieks finišą sostinėje – „Arena Vilnius“. Prie šių dviejų išskirtinių vakarų prisijungsiantys SKAMP žada dar daugiau 2000-ųjų dvasios, drąsos ir gyvos muzikos.
Tai galimybė ne tik sugrįžti į laikotarpį, kuris suformavo ištisos kartos muzikinį skonį, bet ir išvysti, kaip jo estetika atgimsta naujoje scenoje. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.
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