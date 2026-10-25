Pasaulinio lygio atlikėjas pasisakė apie Lietuvą: štai ką mano

Muzikantas prisiminė ankstesnius pasirodymus Baltijos šalyse ir išskyrė Lietuvos klausytojų priėmimą.
„Publika čia labai šilta ir svetinga“, – sakė Chrisas Normanas.
Pasak atlikėjo, miesto atmosfera juntama ir scenoje, o koncertai Lietuvoje jam siejasi su malonia patirtimi. Jam svarbu, kad klausytojai po pasirodymo išsineštų gerą nuotaiką. Lietuvos publikos reakcija ir matomas jos džiaugsmas suteikia malonumo ir pačiam muzikantui.
„Living Next Door to Alice“, „I’ll Meet You at Midnight“, „Midnight Lady“ – dainos, kurių melodijas daugelis prisimena vos perskaitę pavadinimą. Vieniems jos primena jaunystę, kitiems – tėvų muzikos kolekciją. Artėjantys koncertai suteiks progą išgirsti šį balsą gyvai ir prie senų prisiminimų pridėti naują vakarą.
Keturiasdešimt metų nuo solinio proveržio
Šiemet sukanka ir keturi dešimtmečiai nuo vieno svarbiausių jo karjeros įvykių: 1986 m. „Midnight Lady“ atnešė didžiulę solinę sėkmę. Vokietijos populiariausių singlų sąrašo viršūnėje ši daina išsilaikė šešias savaites. Šiandien ji priklauso toms melodijoms, kurioms pristatymo beveik nereikia.
Pirmąją gitarą Chrisas Normanas gavo būdamas septynerių. Būsimus bendražygius sutiko mokykloje, o 1968 m. jo grupė pradėjo profesionaliai koncertuoti. 1975-aisiais pasirodė debiutinis „Smokie“ albumas „Pass It Around“, ir netrukus savitas, šiek tiek prikimęs vokalisto balsas tapo vienu ryškiausių grupės atpažinimo ženklų.
Muzikinėje autobiografijoje skamba ir dukros balsas
2026 m. kovo 13 d. išleistas „Lifelines“ sumanytas kaip muzikinė autobiografija. Albume susitinka paties atlikėjo hitai ir kitų kūrėjų dainų interpretacijos, atspindinčios jo muzikinį kelią bei asmeninius prisiminimus.
„Pasirinkau ypatingas skirtingų dešimtmečių dainas – kūrinius, kurie man daug reiškė tada ir tebėra svarbūs šiandien“, – pristatydamas albumą sakė Chrisas Normanas.
Šeimos istorija šiame įraše turi ir savo balsą: dvi dainas – „Crying in the Rain“ ir „All I Have to Do Is Dream“ – jis įrašė su dukra Susan Norman.
O spalio 16 d., likus devynioms dienoms iki gimtadienio, pasirodė papildytas „Lifelines“ leidimas su penkių gyvai įrašytų dainų EP. Taip šių metų albumo istoriją papildė ir koncertų įrašai.
56 santuokos metai su Linda
Chriso Normano repertuare meilės dainų netrūksta, o už scenos tęsiasi daugiau nei pusę amžiaus trunkanti jo paties meilės istorija. Su Linda jis susipažino 1968 m. Škotijos Elgino mieste, kur koncertavo su grupe. 1970 m. kovo 16 d. jie susituokė – šiemet sukako 56 jų santuokos metai.
Gruodį su Lietuvos publika susitiks trijuose miestuose
Gimtadienio savaitę atlikėjo laukia scena: jau spalio 26 d. numatytas jo koncertas Hanoveryje, o spalio 28 d. – Hamburge. Gruodį „Lifelines“ turas pasieks Lietuvą. Kartu su savo grupe Chrisas Normanas pristatys šių metų albumo dainas ir gerbėjų pamėgtus hitus.
Organizatorių skelbiamoje programoje – „Living Next Door to Alice“, „Midnight Lady“, „Mexican Girl“, „Needles and Pins“, „I’ll Meet You at Midnight“ ir kitos pažįstamos dainos.
Paklaustas, ką pasakytų dėl koncertų Klaipėdoje ir Šiauliuose dar dvejojantiems klausytojams, atlikėjas pažadėjo gerą vakarą.
„Mes padarysime viską, kad jus gerai pralinksmintume ir kad tai būtų puikus vakaras“, – interviu „Vakarų ekspresui“ sakė Chrisas Normanas.
Chris Norman & Band koncertai Lietuvoje
- Gruodžio 4 d. 20 val. – Vilnius, „Arena Vilnius“. Bilietai.lt
- Gruodžio 7 d. 19 val. – Klaipėda, „Švyturio“ arena. Kakava.lt
- Gruodžio 9 d. 19 val. – Šiauliai, Šiaulių arena. Kakava.lt