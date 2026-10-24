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TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Vilnių sudrebino trankus vakarėlis: jame – Žilvinas Žvagulis ir „Pupytės“

2026-10-24 13:19 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-24 13:19
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Penktadienį Vilnių sudrebino „OlyBar“ 25-asis jubiliejus, kuriame skambėjo lietuviškos popmuzikos ir pasauliniai šokių muzikos hitai. Konstitucijos prospekte įsikūrusioje erdvėje pasirodė legendinės prancūzų grupės „Modjo“ vokalistas Yannas Destalas, charizmatiškasis Žilvinas Žvagulis bei „Pupytės“ su Oksana Pikul ir Monika Kvietkute.

Vilnių sudrebino „OlyBar“ gimtadienis (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (15)

Penktadienį Vilnių sudrebino „OlyBar“ 25-asis jubiliejus, kuriame skambėjo lietuviškos popmuzikos ir pasauliniai šokių muzikos hitai. Konstitucijos prospekte įsikūrusioje erdvėje pasirodė legendinės prancūzų grupės „Modjo“ vokalistas Yannas Destalas, charizmatiškasis Žilvinas Žvagulis bei „Pupytės“ su Oksana Pikul ir Monika Kvietkute.

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Šventiškai pasipuošę svečiai į renginio vietą pradėjo rinktis dar gerokai prieš pirmąjį pasirodymą. Viduje lankytojus pasitiko specialiai vakaro temai „Trys dešimtmečiai hitų“ parinkti DJ ritmai. Šiemet sukanka 25 metai nuo tada, kai sostinėje duris atvėrė pirmasis „OlyBar“, todėl sukaktį nuspręsta paminėti su trenksmu.

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FOTOGALERIJA. Vilnių sudrebino „OlyBar“ gimtadienis

Pasirodė garsūs Lietuvos veidai

Jubiliejaus koncertinę programą atidarė grupė „Pupytės“ – Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė. Ekstravagantiškais sceniniais drabužiais pasipuošęs duetas pasveikino „OlyBar“ su gražia sukaktimi ir pat nuo pirmųjų pasirodymo minučių ėmė kaitinti atmosferą energingais judesiais ir publikos puikiai pažįstamais hitais.

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Po trumpos pertraukėlės „Pupytės“ scenoje pakeitė tikras Lietuvos scenos vilkas – Žilvinas Žvagulis. Puikiai nusiteikęs atlikėjas susirinkusiesiems dovanojo savo geriausiai žinomus kūrinius, tarp kurių skambėjo „Faina, faina“, „Klaipėda“, „Neliūdėk, liūte“ ir „Amerikonas grįžo sūnus“. Jau daugybę metų šalies muzikos scenoje besisukantis atlikėjas dar kartą pademonstravo, kad puikiai žino, kaip užkurti publiką – žiūrovai šoko ir visu balsu traukė žinomų dainų priedainius.

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Vakaro kulminacija tapo legendinės prancūzų grupės „Modjo“ vokalisto Yanno Destalo pasirodymas. Atlikėjas į Vilnių atvežė 2000-ųjų šokių muzikos skambesį ir pasaulinę šlovę pelniusius hitus. Suskambus legendiniam „Lady (Hear Me Tonight)“, šventės dalyviai pasinėrė į šokius, o kartu su prancūzu atliekamos dainos priedainis veikiausiai girdėjosi net lauke.

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Šis kūrinys tapo esminiu šventės akcentu, nes tiek žymioji daina, tiek pirmasis sostinės „OlyBar“ pasaulį išvydo itin panašiu metu. 2000-ųjų hitas akimirksniu užkariavo pasaulio šokių aikšteles, pasiekė pirmąją vietą Jungtinės Karalystės, Airijos, Ispanijos ir Šveicarijos singlų tope bei tapo vienu ryškiausių „French Touch“ muzikos bangos simbolių.

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„Nuostabu matyti tiek daug žmonių, atėjusių kartu paminėti mūsų gimtadienio. 25 metai – išties solidus skaičius, tad norėjome surengti šventę, kuri įsimintų ilgam. Buvo smagu matyti, kaip skirtingų kartų žmonės šoko su „Pupytėmis“, išvien dainavo Žvagulio hitus, o vėliau linksminosi skambant „Modjo“ kūriniams. Ačiū visiems, kurie šį vakarą buvo kartu. Tikimės, kad per kitus 25 metus turėsime dar daugiau progų švęsti ir kurti prisiminimus kartu“, – teigia „OlyBar“ atstovai.

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