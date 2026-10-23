Ingos Jankauskaitės gyvenime – naujas vingis: „Skirtas tam, kad prisimintume...“

Šventiniam šurmuliui užpildžius kasdienybę, Inga Jankauskaitė kviečia bent trumpam sustoti, atsitraukti nuo įprastų rūpesčių ir skirti laiko tam, kas iš tiesų svarbu – sau, artimiesiems ir tikriems išgyvenimams.
Pasak atlikėjos, šventinis laikotarpis pirmiausia turėtų priminti ne apie dovanas ar gausius vaišių stalus, o apie tai, ką jau turime.
„Šventinis laikotarpis skirtas tam, kad prisimintume, jog turim viską. Jog mum nereikia daiktų, nesibaigiančių užstalių ir tuštumos ir nuovargio toms dienoms pagaliau pasibaigus. Būkite kartu, pasikalbėkite, patirkite! Labai mėgstu šventinius koncertus, jaučiuosi lyg siūlydama kelionės iš buities į save paketą. Apie tai yra Kalėdos. Tiktai“, – sako Inga Jankauskaitė.
Du šventiniai vakarai – Druskininkuose ir Šiauliuose.
Naujas vingis
Gruodžio 26-ąją, antrąją Šv. Kalėdų dieną, Inga Jankauskaitė pirmą kartą šventiniam susitikimui pakvies į naująjį Druskininkų kultūros ir kongresų centrą. Čia skambės gražiausios ir klausytojų pamėgtos atlikėjos dainos, kurias lydės jai būdingas nuoširdus bendravimas su publika, asmeniškos istorijos ir jautrios akimirkos.
Gruodžio 30 dieną dainininkė koncertuos Šiaulių koncertų salėje „Saulė“. Naujųjų metų išvakarėse vyksiantis pasirodymas taps proga palydėti besibaigiančius metus, prisiminti gražiausias jų akimirkas ir su muzika pasitikti artėjančią naują pradžią.
Abiejuose koncertuose žiūrovų lauks Ingos Jankauskaitės kūryba, atvirumas ir emocijų kupini gyvos muzikos vakarai. Atlikėja kviečia šventiniu laikotarpiu padovanoti sau ir artimiesiems ne dar vieną daiktą, o bendrą patirtį bei prisiminimus, kurie išliks ilgiau nei pačios šventės. Bilietus į šventinius koncertus nuo šiandien galima įsigyti Bilietai.lt.