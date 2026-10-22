Parodė, kas dėjosi „Grupės 2“ koncerte: dainininkų gestas nepaliko abejingų

Vaizdais buvo pasidalinta socialiniame tinkle TikTok.
Parodė, kas dėjosi „Grupės 2“ koncerte
Vaizdo įraše matyti, kaip skambant dainos „Prisėdai šalia“ muzikai vienas iš grupės narių nulipa nuo scenos ir prieina prie gausiai susirinkusios publikos.
Dainininkas negaili gerbėjams dėmesio – sumuša su jais rankomis, energingais judesiais užveda publiką ir ragina ploti.
Netrukus jo pavyzdžiu paseka ir kolega, kuris taip pat skiria dėmesio susirinkusiesiems.
@fitnesopasaulis
Grupė 2 # prisėdai šalia♬ Originalus garsas - Andrius
Toks atlikėjų elgesys koncertui suteikia dar daugiau gyvumo ir leidžia publikai pasijusti ne tik žiūrovais, bet ir aktyvia pasirodymo dalimi.
Sprendžiant iš paviešintos koncerto ištraukos, toks atlikėjų bendravimas publikos abejingos nepaliko – netrūko plojimų ir plačių šypsenų.
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