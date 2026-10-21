Iš Gyčio Paškevičiaus – žinia gerbėjams: „Tikiuosi...“

„Šiam pasauly“, „Dalužė“, „Tu vėjo paklausk“, „Draugams“ – šios ir daugybė kitų G. Paškevičiaus dainų puikiai žinomos ne vienos kartos klausytojams. Netrukus jomis bus galima gyvai pasimėgauti penkiuose Lietuvos miestuose – Šiauliuose, Kaune, Alytuje, Klaipėdoje ir Marijampolėje.
G. Paškevičiaus dainos daugeliui primena jaunystę, pirmąją meilę, pašėlusius vakarus ir laiką, kai kiekviena daina turėjo savo istoriją. Koncertinis turas „Kitaip“ – puiki proga sugrįžti į prisiminimus, vėl išgyventi gerai pažįstamas emocijas ir atrasti legendinius kūrinius naujai. Kai skamba dainos, su kuriomis užaugai, širdyje vėl gali būti dvidešimt.
– Kas slypi už koncertinio turo pavadinimo „Kitaip“? Kuo šie koncertai skirsis nuo ankstesnių? Ar „Kitaip“ reiškia kitokį skambesį, o gal – pasikeitusį jūsų požiūrį į muziką? – paklausėme G. Paškevičiaus.
– Pavadinimas „Kitaip“ reiškia kitokį, akustinį plius elektroninį skambesį. Muzika išlieka ta pati, keičiasi tik priėjimas prie jos, leidžiantis žinomoms dainoms jaukioje aplinkoje atsiskleisti naujomis spalvomis.
– Ar rengdamasis turui „Kitaip“ eksperimentavote? Gal keitėte gerai žinomų dainų aranžuotes, jų atlikimo būdą?
– Taip. Eksperimentavome, keitėme aranžuotes, nes keitėsi visa muzikinė struktūra. Klausytojai turės galimybę išgirsti visai kitaip skambančias jiems gerai žinomas dainas.
– Kuo šis turas turėtų įsiminti tiems, kurie Jūsų muziką mėgsta jau seniai, ir tiems, kurie gyvai Jus išgirs pirmą kartą?
– Tikiuosi, kad šis koncertinis turas pakerės klausytojus savo nuoširdumu ir kokybišku garsu. Viskas paprasta, be jokios pompastikos, paliekant tik klausytoją ir muziką.
– Ar yra dalykų, kurių scenoje anksčiau nebūtumėte sau leidęs, bet dabar galite?
– Galiu rinktis muzikantus, kuriems patinka mano atliekama muzika, su kuriais galiu įgyvendinti savo kūrybą.
– Per ilgą karjerą scenoje tikriausiai teko išgyventi ne vieną muzikinių madų kaitą. Kas padeda išlikti savimi ir neprarasti savo gerbėjų?
– Svarbu išlikti savimi. Daryti tai, kas labiausiai patinka. Niekam nereikia įrodinėti kas tu toks. Esu ir tiek.
– Jūsų repertuare yra dainų, seniai tapusių neatsiejama Lietuvos muzikos istorijos dalimi. Ar įmanoma po tiek metų pačiam iš naujo atrasti tokius kūrinius ir nustebinti publiką?
– Šiaip yra dainų, kurios šiandien yra labai aktualios, regis, jos parašytos vakar. Todėl pabandysiu iš dalies nustebint savo klausytojus dainomis, kurios seniai skambėjo.
– Jūsų koncertuose publika ne tik klausosi, bet ir dainuoja kartu. Ką jaučiate matydamas, kad prieš daugelį metų sukurtos dainos tapo ir klausytojų gyvenimo dalimi?
– Esu labai laimingas matydamas, kad šios dainos gyvena savo gyvenimą ir jau kelias klausytojų kartas jungia su manimi.
– Su Jūsų dainomis užaugo kelios kartos. Ar pastebite, kad į koncertus vis daugiau ateina jaunų žmonių?
– Taip. Pastebiu, kad auditorija susidarė nuo vaikų iki senjorų. Ir tai labai džiugina.
– Kuri Jūsų daina šiandien Jums pačiam skamba kitaip nei tada, kai atlikote ją pirmą kartą? Ar bėgant metams pasikeitė jos prasmė arba sukeliama emocija?
– ,,Šiam pasauly visko būna,
Šiam pasauly bus dar visko.
Daug labai keistų dalykų
Atsimerkęs pamatai.‘‘
Tikrai nesuklysiu pasakydamas, kad ši daina yra ,,Šiam pasauly“ (žodžiai. Dalios Saukaitytės) .
Šioje dainoje visi žodžiai skamba pranašiškai. Ji idealiai atspindi mūsų dienų realybę, kai kasdien susiduriame su neprognozuojamais įvykiais ir keistais dalykais, kuriuos atsimerkę matome aplinkui. Tai priminimas, kad nepaisant visų pasaulio sukrėtimų, svarbiausia išlaikyti vidinę ramybę ir Žmogiškumą.
– Ar po daugybės scenoje praleistų metų dar būna akimirkų, kai klausytojų reakcija nustebina?
– Kiekvienas koncertas būna skirtingas – tik klausytojų, bet ir muzikantų bei mano paties atžvilgiu. Visada iš naujo nustembu ir susijaudinu, kai salė uždainuoja atsistojusi. Man tai yra didžiausios abipusės pagarbos įrodymas tarp tų, kurie yra salėje, ir tų, kurie stovi scenoje.
– Jeigu paprašyčiau išvardinti tris įsimintiniausius Jūsų muzikinės karjeros epizodus, ką pirmiausia prisimintumėte?
– Pirmiausia į galvą ateina ne scenos pasiekimai, o mano tėvai ir seneliai – jei ne jie, nebūtų buvę ir manęs. O apie pačius muzikinius karjeros epizodus būtų galima parašyti visą romaną, bet šįkart gal tiek to.
G. Paškevičiaus turo „Kitaip“ koncertai
- Lapkričio 4 d. 18.00 val. – Šiaulių koncertų salėje „Saulė“
- Lapkričio 11 d. 19.00 val. – Kaune, VDU didžiojoje salėje
- Lapkričio 22 d. 18.00 val. – Alytaus miesto teatre
- Gruodžio 6 d. 18.00 val. – Klaipėdoje, kultūros centre „Žvejų rūmai“
- Gruodžio 11 d. 18.00 val. Marijampolės kultūros centre