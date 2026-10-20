Išgirdę, kaip be fonogramos dainuoja Kučinskas, žmonės puolė komentuoti: „Edmundai...“

Vaizdo įraše matyti nuotaikingas ir emocingas dainininko pasirodymas lauko scenoje.
Negailėjo gražių žodžių
Atlikėjas laikydamas mikrofoną bendrauja su publika, gestikuliuoja rankomis ir užsidegęs dainuoja žinomus estrados kūrinius, o fone matoma žaluma ir susirinkę klausytojai kuria jaukią koncertinę atmosferą.
Socialiniame tinkle paviešintas vaizdo įrašas sulaukė didelio dėmesio – gerbėjai negailėjo gražių žodžių ir šiltų komentarų maestro adresu:
„Puikiai padainavote. Didelis ačiū“;
„Stipriai, maestro“;
„Graži daina“;
„Sėkmės, Edmundai“;
@edmundas.kucinskas "Atidarykim duris" 🎶 Visa daina: https://youtu.be/7WLnSLmb43M?si #edmundaskucinskas #kucinskas #lietuviskamuzika #muzika #laime ♬ original sound - Edmundas Kučinskas
„Labai miela ir gražu“;
„Ačiū, kad linksminat mūsų širdis“.
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