Archyviniame kadre – garsi Lietuvos atlikėja: ar atpažįstate?

Ši dainininkė jau vasario 13-ąją surengs didžiausią savo karjeros koncertą Kauno „Žalgirio arenoje“. Ar atspėsite, kas ji?
Archyviniame kadre – žinoma dainininkė
Socialinio tinklo „Instagram“ istorijoje žinoma dainininkė Adrina paviešino vaikystės kadrą, kuriuo sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Šalia nuotraukos dainininkė jautriai rašė: „Tik noriu primint, kad šitas mažas pyplys vasario 13 d. surengs savo didžiausią areną. Aš jūsų labai lauksiu.“
2027 m. vasario 13 d. ji sudrebins Kauno „Žalgirio“ areną, kur žada didelį, staigmenų kupiną šou, skirtą Valentino dienos savaitgaliui.
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Populiariausių jaunosios kartos atlikėjų tarpe atsidūrusi Adrina savo pirmąjį singlą pristatė prieš penkerius metus, o pirmąjį solinį šou surengė tik praėjusį pavasarį, tačiau jau yra pasiruošusi įgyvendinti dar vieną milžinišką karjeros svajonę – 2027 m. vasario 13 d. Adrina sudrebins didžiausią šalyje Kauno „Žalgirio“ areną.
„Jei atvirai, jausmas, kad sapnuoju. Atrodo, dar taip neseniai dainavau grupelei žmonių, o dabar laukia ne tik Kauno Dainų slėnis, bet ir „Žalgirio“ arena. Kosmosas. Iš visos širdies dėkoju visiems, kurie klausote mano kūrybos ir taip stipriai palaikote. Pasistengsiu atsidėkoti dviem didžiuliais šou, kurių jau dabar taip nekantriai laukiu“, – šypsenos neslepia Adrina.
Kitų metų Valentino dienos išvakarėse žiūrovų Kaune laukia įspūdingiausias atlikėjos koncertas, kuriame skambės didžiausi, milijonus perklausų interneto muzikos platformose renkantys Adrinos hitai: „Atsukim laiką“, „Raudonoj šviesoj“, „Cirkas“, „Krūtinė staugia“, „Kodėl“ ir daugybė kitų.
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