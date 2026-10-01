Kas dėjosi „UTMA 19“ turnyro užkulisiuose? Edmundas Kučinskas atskleidė tai, ką žino retas

Arenoje į kovotojus sužiuro ne tik kovų entuziastai, bet ir žymios damos. Seimo narė Laura Asadauskaitė į ringą pati neliptų, tačiau paklausta apie simpatijas, ji išskyrė aiškius favoritus:
„Nu, tai Maslobojevas ir Stanionis.“
Turinio kūrėja Goda Problema neslėpė ir savo simpatijų.
„Karščiausias? Šiaip, jeigu atvirai, tai tas jaunas – Banskis. <...> Tikrai gerai atrodo, bet šiaip tai visi. Priklauso, kaip performina tą kartą. Jeigu žiauriai gerai sukovoja, automatiškai vyras patampa karštesnis“, – kalbėjo Goda.
Žvaigždžių pulke – dainininkai
Arenos užkulisiuose klaidžiojo ir kitos žvaigždės: buvo galima pamatyti daininką Merūną Vitulskį bei dainų maestro Edmundą Kučinską, kurio laukė ypatinga misija – į kovą palydėti Rimkenzo. Prisimindamas jaunystę, E. Kučinskas atviravo.
„Kai aš buvau jaunuolis, augau tokiame kieme... seni laikai, ten bokso pirštines turėjau, tai mane išmesdavo kovoti. Užmaudavo bokso pirštines, prieš trimis metais vyresnius... Aš, man atrodo, vieną kartą net smegenų sukrėtimą gavau... Vieną sykį net vėmęs esu. Taip, kad aš drakes mėgdavau kažkada“, – prisipažino dainininkas.
Komikas Markas Žukauskas tapti kovotoju taip pat nepanoro.
„Ne, neičiau. Aš komikas, aš nemoku muštis, mane kai muša, aš rodau apsaugai, jis mane mušė ir tada pabėgu“, – juokėsi jis.
Įspūdingi nokautai ir skandalingas vakaro finalas
18-metis Tomas Banskis savo varžovą Mantvydą Perednį nokautavo jau pirmame raunde. Ignas Pauliukevičius įveikė Modestą Juodpusį. O vakaro desertas – Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio dvikova – baigėsi netikėtai. D. Dirkstys bandė ne tik nukąsti „Kuvaldos“ ausį, bet galiausiai tiesiog pasišalino iš ringo.
„Man tiesiog šūdai verda, tiesiog pasakysiu taip atvirai. Žinot, kai atidavei 2-3 mėnesius pasiruošimo, grynai, realiai gyvenimo savo išmečiau... Tai aš tikrai norėjau ją vainikuoti pergalingu nokautu, bet...“ – apmaudo neslėpė Sergejus Maslobojevas.
Už pasišalinimą iš ringo ir arenos organizacija D. Dirksčiui skyrė 15 tūkst. eurų baudą.
Daugiau turnyro „UTMA 19“ užkulisių momentų – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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