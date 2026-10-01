Šiaulių mafijos krikštatėvis Baranis apie influencerio karjerą ir dovaną Oksanai Pikul: „Iš Anglijos pirkta“

Baranis susikūrė „Facebook“ ir „Instagram“ ir ten kelia vaizdo įrašus iš savo gyvenimo. Vienas pirmųjų Vlado video – apie futbolą. Šią vasarą vyko pasaulio futbolo čempionatas, o Baranis iš karto žinojo, kad laimės ispanai.
„Taip, aš jau prieš prasidedant visam ciklui paėmiau, čia ant laiptų atsisėdęs, parašiau, kas laimės. Ir, aišku, norėjau, kad ir Argentina, ir kad vokiečiai tuo pačiu. Pasirodo, kad ir tie norvegai iškilo. Norvegai, ten Jėzus, Jėzus, tikrai gerai, fainai žaidė. Nu, deja“, – pasakoja V. Baranauskas.
Baraniui futbolas visad patiko. Princas buvo kietas futbolininkas – turi ne vieną apdovanojimą ir padėką.
Labiau nei savimi Baranis didžiuojasi anūkų pergalėmis futbole.
„Tai anūkas Lietuvos rinktinėj žaidžia jau dabar. O dar vienas anūkas, tai mano vaikas, tai čia žaidžia už Šiaulius“, – pasakoja Baranis.
Įteikė dovaną Oksanai Pikul
Neseniai Baranis lipo ir ant scenos. Su reperiu OG Version, Dominyku Dirksčiu ir tuomet dar jo sužadėtine Oksana Pikul.
„Tikrai padarė tokią nuostabią šventę man, vaikai mano buvo. Man patinka, kaip dovanėlę tokią skyriau Pikul. Jėzus, rankos jai dreba, aš taip nuoširdžiai, viską. Aš sakau, toje dėžutėje iš Dianos parduotuvės, iš Anglijos pirkta. – Jūs jai dovaną padovanojot? – Taip, grynai žiedams sudėti, vestuvių žiedams sudėti“, – sako Baranis.
Kol kas Šiaulių princas iš influencinimo dar nieko neuždirbo. Bet tai, pasak Baranio, tik laiko klausimas.
Kviečia į savo gimtadienį – tereikia susimokėti
Beje, artėja Vlado gimtadienis. Svečiai patys turės susimokėti, kad būtų pakviesti.
„Dabar artėja mano gimtadienis, spalio 15 d. O lai ruošiasi influenceriai mano. Vėl įmesiu sąskaitėlę ir pažiūrėsiu, pažiūrėsiu, kiek yra tikrų draugų. Man nereikia, įmestų vieną litą. Vieną litą pažiūrėsiu. O sode bus suoliukai sustatyti ir pakviesiu, kas man įmes. Aišku, čia užsikurs, gal čia kokie penki tūkstančiai prieis“, – tikina Baranis.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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