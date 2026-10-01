Dominykui Dirksčiui paskelbus apie karjeros pabaigą – sesės Deimantės atviras laiškas: „Kai pagalvoju...“

Šiltais žodžiais broliui ji pasidalijo savo Instagram paskyroje.
Paviešino atvirą laišką broliui
Mergina paviešino padėką broliui už indėlį į kovinį sportą ir pareiškė palaikymą jam. Ji rašė:
„Kai pagalvoju apie visą šitą kelią, labiausiai norisi pasakyti – ačiū, kad teko jį matyti iš taip arti.
Buvo be galo gera matyti, kiek daug savęs sudėjai į kiekvieną žingsnį – kiek darbo, stiprybės, disciplinos, kantrybės ir širdies. Dar nuostabiau buvo turėti galimybę būti šalia, palaikyti, tikėti tavimi ir kartu išgyventi tiek daug šio kelio akimirkų. Man – didelė laimė, kad galėjau būti maža jo dalimi.
Kiek daug Tu po savęs palikai Lietuvos kovinio sporto istorijoje. Tavo vardas, tavo darbas ir visa tai, ką sukūrei, niekur nedings.
Ačiū už visas akimirkas, kuriomis šiandien galime didžiuotis, ir už prisiminimus, kurių niekada nepamiršime.
Myliu, broli. Tu mano čempionas.“
Paskelbė apie karjeros pabaigą
Primename, kad apie karjeros pabaigą D. Dirkstys taip pat prabilo Instagram. Ten jis išskyrė, kad tokį sprendimą priėmė dėl sveikatos:
„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą.
Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė.
Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų.
Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš.
Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis.
Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau. Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui.
Ačiū, kad buvote kartu“, – rašė jis.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į kovotoją komentaro. Gavę jį, straipsnį papildysime.
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