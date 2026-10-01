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TV3 naujienos > Žmonės

Dominykui Dirksčiui paskelbus apie karjeros pabaigą – sesės Deimantės atviras laiškas: „Kai pagalvoju...“

2026-10-01 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 11:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 30-ąją UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys paskelbė sensacingą žinią – teigia baigiantis kovotojo karjerą. Po tokio jo pasisakymo socialiniuose tinkluose sureagavo ir jo sesė Deimantė.

Rugsėjo 30-ąją UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys paskelbė sensacingą žinią – teigia baigiantis kovotojo karjerą. Po tokio jo pasisakymo socialiniuose tinkluose sureagavo ir jo sesė Deimantė.

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18

Šiltais žodžiais broliui ji pasidalijo savo Instagram paskyroje.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Paviešino atvirą laišką broliui

Mergina paviešino padėką broliui už indėlį į kovinį sportą ir pareiškė palaikymą jam. Ji rašė:

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„Kai pagalvoju apie visą šitą kelią, labiausiai norisi pasakyti – ačiū, kad teko jį matyti iš taip arti.

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Buvo be galo gera matyti, kiek daug savęs sudėjai į kiekvieną žingsnį – kiek darbo, stiprybės, disciplinos, kantrybės ir širdies. Dar nuostabiau buvo turėti galimybę būti šalia, palaikyti, tikėti tavimi ir kartu išgyventi tiek daug šio kelio akimirkų. Man – didelė laimė, kad galėjau būti maža jo dalimi. 

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Kiek daug Tu po savęs palikai Lietuvos kovinio sporto istorijoje. Tavo vardas, tavo darbas ir visa tai, ką sukūrei, niekur nedings.

Ačiū už visas akimirkas, kuriomis šiandien galime didžiuotis, ir už prisiminimus, kurių niekada nepamiršime.

Myliu, broli. Tu mano čempionas.“

Paskelbė apie karjeros pabaigą

Primename, kad apie karjeros pabaigą D. Dirkstys taip pat prabilo Instagram. Ten jis išskyrė, kad tokį sprendimą priėmė dėl sveikatos:

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„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą.

Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė.

Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų.

Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš.

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Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis.

Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau. Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui.

Ačiū, kad buvote kartu“, – rašė jis.

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į kovotoją komentaro. Gavę jį, straipsnį papildysime.

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Lidl
Lidl
2026-10-01 12:06
iesko sandelio kroviko.
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Avėpiza
Avėpiza
2026-10-01 12:05
Pasidarytų geriau foto kremą apsivalius o tai atrodo kad ant papų baigė kažkas.
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mma
mma
2026-10-01 12:01
Aksanka nustekeno kumeli .....
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