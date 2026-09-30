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Dirkstys paskelbė karjeros pabaigą: „Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų“

2026-09-30 20:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 20:07
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Dominykas Dirkstys po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui pranešė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Dominykas Dirkstys po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui pranešė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą.

Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė.

Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.

Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų.

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Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš.

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Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis.

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Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau.

Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui.

Ačiū, kad buvote kartu“, – rašė D. Dirkstys.

Tiesa, koviniame sporte yra buvę daug atvejų, kai ryškiausios žvaigždės po pranešimų apie karjeros pabaigas greitai persigalvodavo ir vėl grįždavo į sportą. Airijos MMA žvaigždė Conoras McGregoras taip pasielgė ne sykį.

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