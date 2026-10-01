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Kovos prieš Maslobojevą metu – iškalbinga detalė ant Dirksčio aprangos: pastebėjo ne visi

2026-10-01 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 09:25
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Praėjusį savaitgalį vykusio „UTMA 19“ turnyro metu kone daugiausia dėmesio sulaukė Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo akistata, kurią šio sporto aistruoliai aptarinėja iki šiol.

Praėjusį savaitgalį vykusio „UTMA 19“ turnyro metu kone daugiausia dėmesio sulaukė Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo akistata, kurią šio sporto aistruoliai aptarinėja iki šiol.

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Vis dėlto ne visi pastebėjo vieną iškalbingą detalę ant D. Dirksčio šortų.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Pastebėjo ne visi

Fotografų įamžintose kovos akimirkose galima matyti, kad ant minėto kovotojo šortų parašyta Philippians 4:13.

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Tai – nuoroda į Biblijos eilutę, kuri lietuviškai reiškia: „Aš visa pajėgiu dėka to, kuris mane stiprina“ (Filipiečiams 4:13, „Naujojo pasaulio“ vertimas).

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Primename, kad D. Dirkstys apie tikėjimą Dievu yra kalbėjęs viešai ir anksčiau.

Jo Instagram platformos aprašyme taip pat rašoma: „God’s will“ (liet. – „Dievo valia“).

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Patyrė pralaimėjimą

Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.

Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.

Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

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Vasileuskas
Vasileuskas
2026-10-01 10:05
Kažkada TV3 kultivavo Bunkės bei Stumbrės kultus, bet tos apsivaikavo ir nebeturi laiko kada piarintis. Buvo ir Siegal kultas, bet boba matomai pervargo nuo TV3 dėmesio , ir nusprendė trauktis iš viešumos. Na, o Lietuvoje ženkliai sumažėjus mirčių, TV3 pradėjo mirčių faktus rinkti kitose šalyse, bet ir tai auditorijos neišlaiko. Dabar TV3 susikūrė naują kultą - Driskiaus kultą.
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