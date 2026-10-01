Kovos prieš Maslobojevą metu – iškalbinga detalė ant Dirksčio aprangos: pastebėjo ne visi

Vis dėlto ne visi pastebėjo vieną iškalbingą detalę ant D. Dirksčio šortų.
Pastebėjo ne visi
Fotografų įamžintose kovos akimirkose galima matyti, kad ant minėto kovotojo šortų parašyta Philippians 4:13.
Tai – nuoroda į Biblijos eilutę, kuri lietuviškai reiškia: „Aš visa pajėgiu dėka to, kuris mane stiprina“ (Filipiečiams 4:13, „Naujojo pasaulio“ vertimas).
Primename, kad D. Dirkstys apie tikėjimą Dievu yra kalbėjęs viešai ir anksčiau.
Jo Instagram platformos aprašyme taip pat rašoma: „God’s will“ (liet. – „Dievo valia“).
Patyrė pralaimėjimą
Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.
Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.
Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
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