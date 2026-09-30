Dirksčiui prisipažinus apie patirtą lūžį – gydytojas atskleidė, kaip nutinka tokios traumos ir kiek jos gyja

Ne paslaptis, kad tūkstančius lietuvių prie ekranų pritraukusi Sergejaus Maslobojevo ir D. Dirksčio kova kai kuriuos nuvylė, nes vietoje įtempto susirėmimo buvo pranešta apie D. Dirksčio patirtą traumą antrajame raunde.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į ortopedą traumatologą Artūrą Zubricką, kad jis plačiau papasakotų apie tokio pobūdžio traumą bei tai, kiek laiko trunka jos gijimas.
Pabrėžiame, kad tai nėra pokalbis apie būtent D. Dirksčio patirtą traumą, o bendrinė informacija apie tokio pobūdžio traumas.
Delnakaulio lūžiai – dažna problema
Pašnekovas dalijosi, kad praktikoje tikrai dažnai susiduria su delnakaulio lūžį patyriais asmenimis. Anot jo, dažniausiai šios traumos įvyksta dėl tiesioginio smūgio į kietą paviršių.
Jis pasakojo, kad, pavyzdžiui, trenkus kumščiu į sieną ar kitą kliūtį, galima susidurti su šia būkle.
„Pavyzdžiui, girtas žmogus trenkia į bokso kriaušę ar kažkokią kliūtį, pataikymo į jautrią vietą ir viskas“, – pavyzdžiu dalijosi pašnekovas.
A. Zubrickas nurodė, kad traumos atsiranda tuomet, kai kaulą veikianti jėga viršija jo atsparumą, o kuo didesnė smūgio energija, tuo didesnė tikimybė, kad bus pažeisti kaulai ir aplinkiniai audiniai.
„Tai natūralus biomechaninis procesas, priklausantis nuo traumos stiprumo ir audinių savybių“, – atskleidė jis.
Delnakaulio lūžio gydymas
Tokio lūžio metu, pasak traumatologo, yra pažeidžiamas pats kaulas. Anot jo, plaštakoje yra penki delnakauliai, dėl to gali lūžti vienas iš jų.
Jis nurodė, kad nuo tiesioginio smūgio dažniausiai lūžta antras arba trečias delnakaulis. Pagal lokalizaciją gali būti subkapitaliniai lūžiai, kūno lūžis, sąnarinis lūžis.
„Traumos rimtumą didžiąja dalimi lemia lūžio pobūdis. Jeigu kaulo fragmentai išlieka savo vietoje ir tarp jų yra kontaktas, dažniausiai pakanka konservatyvaus gydymo.
Tačiau jei lūžis yra su poslinkiu ir fragmentai pasislinkę taip, kad nebesiliečia, gali būti reikalingas chirurginis gydymas“, – aiškino jis.
Konservatyvus gydymas, anot specialisto, taikomas dažniausiai, o jo metu ranka imobilizuojama naudojant įtvarą ar gipsą.
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